近年大陸盲盒市場不斷擴大，從普通的公仔玩偶，到服飾寵物，已經發展成「萬物皆可盲盒」的地步。但隨之而來的就是盲目消費、虛假宣傳、炒賣等不良現象。上海市市場監督管理局14日表示，要求盲盒經營者不得向8歲以下的未成年人銷售盲盒，且單個盲盒的售價不得超過人民幣（下同）200元。

央視財經14日報導，上海市監局就1月12日印發的「上海市盲盒經營活動合規指引」開吹風會。指引要求，不得以盲盒形式進行銷售特殊食品、藥品、醫療器械、有毒有害物品、易燃易爆物品、活體動物等。盲盒內商品實際價值應與其售賣價格基本相當，單個盲盒的售價一般不得超過200元。

該指引也規定了盲盒的抽取規則，盲盒經營者應公示商品種類、抽盒規則、商品投放數量、隱藏款抽取概率等訊息，充分告知消費者，並保留完整的機率設定、抽取結果、發放情況記錄以備查。

此外，盲盒經營者則不得向8歲以下的未成年人銷售盲盒，若要向8歲以上未成年人銷售盲盒商品，應通過線上線下等不同方式確認監護人同意。

報導指出，上海市監局這次推出指引，進一步顯示出盲盒行業亂象叢生的問題日益凸顯。2021年12月，盲盒銷售商泡泡瑪推出一款長襪盲盒，因商品實際成份含量並未達到其宣傳標準，涉及虛假宣傳被罰款20萬元。