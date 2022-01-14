日本超低利率環境吸引股神巴菲特再次發行武士債券，股神的柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）14日發行1285億日圓（11.3億美元）債券，此為該公司連續第4年發行日圓計價債券。

柏克夏本次發行的5年期債券，票面利率為0.203％。股神發行的債券對日本投資人相當有吸引力，日本5年期公債殖利率14日位在負0.03％，而當地企業發行相似期間的公司債，殖利率大約只有柏克夏的一半。儘管日本債券殖利率在年初有所上升，但與美元市場相比，日本債券的漲幅相對較小，原因出於日本銀行（央行）的負利率政策。日本的超低利率促使柏克夏四度發行武士債券，不過第4次的發債規模低於前3次。

柏克夏2019年首次赴日本市場發行日圓計價債券，規模高達4300億日圓，創下海外企業在日本最大債券發行金額紀錄。

柏克夏接著又於2020年4月二度發行武士債券，出售1955億日圓債券。除了發債之外，柏克夏還在同年8月宣布入股日本五大商社，持有伊藤忠商事、丸紅、三菱、三井物產，與住友商事各約5％的股權。

2021年4月柏克夏三度發行日圓計價債券，但規模小於前兩次，金額為1600億日圓。

談到柏克夏在日本的投資策略，岡三證券首席策略師松本文雄（Fumio Matsumoto）指出：「取得低利率的日圓計價公司債，再買進低波動、高殖利率的股票，幾乎肯定能獲利。」

巴菲特習慣長期持有股票，以現金流辨別公司的價值來做投資決策。巴菲特的投資組合包括可口可樂和美國銀行（BoA）等知名企業。

柏克夏斥資13億美元買進4億股可口可樂股票，後者股價攀升至近61美元高點，柏克夏的持股價值達242億美元，翻揚將近19倍。