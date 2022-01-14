33歲女星佐佐木希有「日本最美臉蛋」稱號，2017年和諧星渡部建公開結婚消息，讓許多男粉絲心碎滿地，婚後生下一個兒子，但2020年6月渡部建被爆出性醜聞，佐佐木希不僅原諒還一肩扛起家計；佐佐木希近日出席公開活動，又被追問有關腥夫的問題，讓她瞬間臉垮，消息曝光後網友一面倒罵爆記者，十分心疼她。

渡部建性醜聞爆出後，形象跌落谷底，昔日曾多達8個電視和電台節目，都全被喊停，儘管佐佐木希原本想結束婚姻，但為了兒子還是選擇原諒；她甚至一肩扛起家計，積極上電視節目、受訪或代言，還得花心力時間經營個人服飾品牌，可見為了維持一家三口生活賣命工作。

13日佐佐木希出席「第33屆日本珠寶最佳著裝獎」頒獎典禮，在領獎後接受訪問時，竟有記者突然問「丈夫（渡部建）有沒有送過珠寶」，讓她當下臉直接垮了，最後只能尷尬地笑說，「不好意思，這問題不回答」；事後佐佐木希也有在IG分享當天美照，她穿著一襲簡約典雅的黑色禮服，戴著飾品，格外閃閃動人。

而佐佐木希工作仍「逃不了」腥夫的消息曝光，網友一面倒撻伐總愛反覆追問腥夫事情的記者，認為這對她來說無疑是種打擊和傷害，「採訪越看越生氣，根本故意問的吧」、「佐佐木希真的很善良」、「好心疼她，要工作賺錢還要忍受這些問題」。