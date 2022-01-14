高詮賀於國三時參加「第14屆國家地理知識競賽」，一路過關斬將，從1,653名地理高手中脫穎而出，勇奪全國金牌。

近幾年在疫情衝擊及多方因素影響之下，國外升學愈加困難。錄取布朗大學地質系的普台高三生高詮賀特別感謝普台「創造許多舞台與機會，讓我擁有比別人多一點的優勢申請上心中理想的校系。」

布朗大學是一所享譽國際的頂尖研究型大學，為常春藤盟校之一，錄取率僅7.7%，競爭極為激烈，該校的地球科學領域也是全美的頂尖科系。

熱愛閱讀 與地理結下不解之緣

「我對地理的興趣啟蒙於幼稚園時接觸了一本國旗圖鑑，書中新奇繽紛的國旗樣式及國家介紹，讓我開始對世界各國感到好奇，也是從那時愛上了地理，那本書已經被我翻爛了!」詮賀開心地分享他與地理的不解之緣。平日他就喜歡到校內圖書館翻閱書籍雜誌，吸收古今中外的史地知識，也常上網搜尋相關時事新聞，可見他對地理這門學科的熱愛。

積累多元學習經歷 鍍金個人品牌

「我的夢想是進入美國地質調查所做地質研究。」為了離自己的夢想更近一步，小學五年級起進入普台就讀的詮賀積極參加校內外各項活動和競賽，小六榮獲「南投縣104年國語文競賽」國小組字音字形第一名。國中時參加「普台精進計畫－奧林匹亞人才培訓課程」，國二即以第一名的優異成績成為「Intrenational Geography Bee」國家代表隊的選手，同時也獲選為國際歷史奧林匹亞國手，代表台灣遠赴德國柏林參加世界級賽事。國三參加「第14屆國家地理知識大競賽」總決賽榮獲全國金牌，也以唯一國中生的身分獲得「2019台灣語言學奧林匹亞國手選拔賽」正取資格，代表台灣參與亞太語奧。

高中課業繁忙之餘，詮賀也主動參加多元活動與課程，高一參加「第13屆VEX亞太區機械人錦標賽」獲頒「Judges Award(評審獎)」；高二參加「2020 iWorld發明競賽」，與同學合作研發「新式止血帶」榮獲銀牌，將傳統止血帶改良成充氣式的創意發想，獲得專業評審團的肯定與青睞；高三獲得「數學無國界大賽」銅牌的佳績。詮賀說「嘗試多樣化的活動競賽不僅能結交到世界各地的新朋友，開闊多元的學習視野，汲取國內外佼佼者不同的學習經驗，更能累積深厚的學術能量，激發許多新思維，何樂而不為。」

高詮賀(中)參加普台之翼西班牙教育旅行，體驗了完全不一樣的課堂氛圍，從跟當地人的互動中實際感受語言的實用性。

化興趣為專精 打造黃金學力

此外，詮賀憑藉著對地理的熱愛創辦了地理社，疫情停課期間舉辦線上講座，邀請台大地理環境資源學系的溫在弘教授及《報導者》的主編張子午先生分別分享地理與公共衛生的相關議題及調查報導的工作秘辛，超過20所高中共襄盛舉，獲得熱烈迴響。

甚至，求知慾強、勤勉好學的詮賀為了讓自已的地理學養更加豐厚，他主動寫信給溫在弘教授，希望溫教授能指導他鑽研更深入的地理相關知識。去年5月，詮賀於「中國地理學會年會暨學術研討會」線上發表會中發表「臺灣南部地區對登革熱之易感性評估：颱風與疫情間關係的分析」的海報論文，穩健台風及優秀表現令一眾大專生、碩、博士生及教授等專家學者刮目相看。

溫教授表示，「詮賀對於地理領域展現出高度的學習興趣，在專題學習上相當積極認真；此外，詮賀的學科程度(尤其是英文)非常好，具有獨立學習與解決問題的探究能力，他已大致具備台大地理系大學部學生的基礎技術能力，包括程式設計、統計分析與地理資訊處理等。目前他的論文尚在編修中，完成後預計投稿國際期刊或發表於學術專書。得知詮賀錄取布朗大學地質系後非常替他開心，希望他能在地球科學領域持續專研，日後有卓越的貢獻。」

高中課業繁忙之餘，高詮賀(左)也主動積極參加學校的多元活動與課程，圖為機器人課程。

年紀雖小 獨有一套「Why not哲學」

「Why not」是詮賀對於自己的學習歷程所下的註解，他認為現今全球化的世代不缺機會，缺的是發現機會並抓住它的精神與勇氣，更重要的是要培養能帶著走的能力。詮賀清楚地知道要走向世界，語言能力不可或缺，在普台12年一貫四語課程的薰陶之下，優異的外語能力不僅讓他在國際奧林匹亞賽事中能以全英文作答，並且在國三就已通過西語國家級檢定B1級，參加普台之翼西班牙教育旅行，能以西班牙語實戰點餐、購物，從跟當地人的互動中實際感受語言的實用性。高一參加「2019年文藻盃西語競賽」獲得演講比賽第二名。除此之外，他更利用課餘時間自學德文，讓自己具備更扎實的國際移動力。

此外，在前年國外抗疫艱辛之時，詮賀和班上同學自發性地募集防疫用品，並與美國紐約Great Neck South High School的高中生合作，將愛心物資送入當地社區，共同為全球防疫略盡棉薄之力；去年8月起他更與幾位來自北一女、師大附中、復興、和平高中等校的高中生共同經營「教育零距離」線上家教平台，提供免費、客製化的課業輔導給有需要的學生，希望教育資源能不受距離的限制，普及到社會的每一個角落。

「勇於挑戰不設限，才能遇見更優秀的自己。」詮賀強調所謂的「挑戰」並非是要參加各種頂尖的比賽，其實從日常生活中的「選擇」就能達成，以他自身為例，利用課餘時間瀏覽圖書館內不同類別的書籍、聆聽各國不同語言的歌曲…等，這些不一樣的選擇帶給他的不只是一時的新奇感，更培養他能快速適應新知識和新環境的能力。

普台高中校長林秋惠表示，「從普台出發，與國際接軌」是普台教育的核心目標，在素養時代的新紀元中，普台落實12年一貫的「品格教育」、「跨領域學習」及「四語教學」的校本課程，為國家培育未來「贏」戰國際的人才，相信普台的孩子在世界的舞台上皆能發光發熱！

第13屆VEX亞太區機械人錦標賽獲頒「Judges Award(評審獎)」。高詮賀為照片中左6。