在岸人民幣兌美元價格14日16：30官方收報6.3435，較13日官方收盤價漲163基點，創逾三年半新高。14日人民幣兌美元中間價報6.3677，下調135基點。

另外，人民幣兌美元即期盤後漲幅擴至202基點報6.3396元，續創2018年5月14日以來新高。

路透14日報導，交易員表示，美元指數下行美元賣盤繼續釋放，客盤結匯需求較旺支撐人民幣14日午後升破6.35元重要關口。但近期中間價連續偏離市場預期，或暗示大陸監管層不希望人民幣繼續走升，人民幣後續走勢如何仍須密切關注。

交易員並指出，因農曆春節臨近，客盤有較強結匯需求，而美指前幾日連續走弱人民幣反應有限，14日或有一定的補漲效應；但中長期來看，中美關係不佳、大陸經濟下行壓力、大陸監管層態度等多重因素疊加，人民幣有可能在春節後存在調整壓力。

中金公司外匯研究員李劉陽在報告中表示，美指近期快速回落，但人民幣匯率對此的反應將較為有限，「在美元上行階段，人民幣匯率並未跟隨其他非美一起走弱，因此在美元回落階段，人民幣匯率也就很難跟隨非美貨幣一起反彈。」