前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於民進黨新北市議員王淑慧涉詐領助理費被判9年徒刑，王淑慧在出庭時卻稱「蔡英文的司法改革失敗」，前民進黨立委郭正亮直言，她牽拖一些有的沒的，說什麼養網軍、司法改革失敗，難怪法院聽了不爽，毫無悔意太明顯，這就ㄠ不下去了。

民進黨新北市議員王淑慧從2011年起利用其姪女、外甥女等人擔任人頭助理，詐領助理費、春節慰勞金等費用高達335萬，2020年依貪汙治罪條例將她起訴。新北地院今判決王淑慧9年徒刑，褫奪公權5年。

王淑慧在檢調偵辦時，曾意圖透過子女向涉案親友串證，雖然聲押獲准後完全認罪，但事後又否認貪汙犯行，甚至在出庭時稱「蔡英文的司法改革失敗，這是我的想法」，將過錯推給檢調或司法改革。

法官認為，王淑慧未反省自己過錯，完全不知悔悟，愧對於其擔任民意代表身分，欠缺自覺反省之能力，莫此為甚，應予嚴厲非難，因此依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，判處9年徒刑、褫奪公權5年，全案可上訴。

前民進黨立委郭正亮14日在《新聞大白話》表示，王淑慧類似的案件層出不窮，判這麼重的第一次看到。大部分的人就是認罪，充分表達悔意，錢歸還，爭取緩刑，大部分都是如此。現在卻牽拖一些有的沒的，說什麼養網軍、司法改革失敗，難怪法院聽了不爽，毫無悔意太明顯，這就ㄠ不下去了。

不過，郭正亮分析，這種案件藍綠都有，也有癥結，也就是直轄市議員「為民服務費」是２萬元，非直轄市只有９千元，包括租金、水電費、禮金、奠儀等等，其實根本不夠用，最後一定會有人苛扣助理薪水，當然這是違法的。所以也會有跟金主建立關係，可是也有後遺症，會依賴一些金主。最終要從制度上改善，「為民服務費」還是要酌增，因為成立服務處就是有固定成本，如果不到處去Ａ，那怎麼辦？恐怕還是要從制度上處理。