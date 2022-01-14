遠東百貨竹北店今試營運，遠東集團董事長徐旭東、新竹縣長楊文科一同開箱，中午12點準時開門迎賓，現場人潮絡繹不絕，遠百竹北店預估，試營運首日造訪人數將達3萬人；看好新竹的消費實力，徐旭東表示，遠百竹北店今年可望損益兩平。

遠百竹北店是新竹縣首座百貨商場，也是竹縣府大型促參BOT案，楊文科表示，試營運就引來上萬人潮，對商場經營很有信心，預估可帶來1700個就業機會，縣府收入方面，除了權利金34億元外，遠百竹北店收入將有一定比例與縣府分享，預估10年內達50億元收入，遠百竹北店是竹縣的金雞母，未來這筆收入將用於地方建設、繁榮地方經濟、造福縣民。

面對本土疫情攀升，遠百總經理徐雪芳表示，每個進來百貨公司的客人都要掃QR code實聯制，並測量體溫、消毒手部，以確保購物安全；徐旭東表示，疫情到最後會怎麼轉變，誰也預測不準，不過，國外每天上萬個確診案例，台灣只有幾十個，疫情算守得很好，隨疫苗覆蓋率提高、醫療進步，民眾要相信政府的能力，並鼓勵大家要回歸正常生活。

遠百竹北店預計20日正式開幕，徐旭東、楊文科在開箱之日逛起宛如「客家老街」設計的商場，加入圓樓、古厝等元素，百貨內部設計充滿客家人文之美。