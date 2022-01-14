58歲原住民泰雅族歌手千百惠(本名鍾蘭蕊)，80年代以《想你的時候》、《走過咖啡屋》、《煙雨濛濛》等歌曲，紅遍兩岸及東南亞，甜美獨特的嗓音，讓人印象深刻，未料卻在當紅之際，於1991年嫁給大陸音樂人高大林，就淡出台灣歌壇定居北京，近日她接受陸綜《再次見到你》訪問，驚爆已「離婚」恢復單身。

千百惠談到當初是為了愛情才來到北京，因此放棄所有，包括歌唱事業，就是想在家好好相夫教子，不過如今的她驚曝自己恢復單身，現在獨自一人在成都生活，不過她也過得相當安逸。

千百惠為了愛情放棄事業遠嫁北京。(圖／翻攝自芒果TV)

而她會選擇住在成都，有一個原因就是成都要打造音樂之都，因此她希望可以盡到微薄之力。而千百惠近日會再次登上新聞版面，就是她拍了一則抖音，驕傲曬出大陸身分證，對鏡頭喊話「以後可不許欺負我囉」，並透露20多年前就已經取得。

千百惠當時和高大林的戀情，受到不少非議，原來是因為高大林那時才和國家一級演員兼人氣歌手何靜妻子新婚3個月，最後高大林和何靜離婚後，隔年就立刻將千百惠娶進門，何靜也曾說過高大林是因為外遇離她而去，讓千百惠背負小三罵名。

千百惠現已恢復單身。(圖／翻攝自微博)

近年來千百惠多在大陸活動，會接商演或上和音樂相關的節目，不過她和過去容貌大不同，引起網友熱議，她遭酸發福不少且臉部僵硬，被指像「黑山老妖」，對此，她也她坦言因得帶狀疱疹，服用藥物治療才導致發胖。