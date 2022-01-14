三航母部署中國周邊 美拉日澳干涉臺海攪動西太

1月14日上午美海軍卡爾．文森號航母出現在南海南沙群島永暑礁以西，衛星同也拍攝到有多艘艦艇同行。大陸專家分析稱，新的一年美軍在南海活動的時間提早了，過去幾年來美國航母進入南海頻率也持續升高，不斷地加強實戰演練，針對性很強，尤其是為檢驗新服役的5代艦載機開展高強度演練，未來也會有更頻繁的多邊聯合演練。

據《央視軍事》引述「南海戰略態勢感知計畫」智庫表示，2021年美航母在南海活動演練課目多樣、實戰意味強，包括羅斯福號、尼米茲號、雷根號和卡爾文森號在內的美軍4個航母戰鬥群累計10次進出南海。相較之下，2020年是6次、2019年是5次，去年增幅很大，戰鬥群的兵力配置規模也更強。

資料顯示，美航母戰鬥群在南海活動的時間，短則4、5日，長不過10日，活動主要是與其他艦艇、轟炸機和加油機等進行海空聯演聯訓。而之所以長期保持在菲律賓海而不在南海久待，猜測是為了演練如何更好地介入熱點事件。

胡波指出，以往美航母在南海的活動有例行公事的成分，主要是威懾。近2年，特別是2021年，美航母在南海的行動，內容越來越多、越來越複雜，從演練、威懾、巡航到跟其他國家聯訓，是一系列全頻譜行動。而且經常是快打快收，多次上演「回馬槍」，實戰部署的意味顯著加強。例如2021年10月24日至11月7日，卡爾文森號航母兩進兩出南海，在關鍵海峽快速穿梭航行，疑似演練對南沙迂迴包抄戰術，十分罕見。這種演練方式帶有非常強的戰爭準備和推演的成分，也包括對作戰概念的驗證。

胡波分析，2021年美軍大幅度加強對菲律賓群島水域的利用，從菲律賓南部的群島水域中間快速進出。猜測是演練一旦發生危機狀態或戰爭，航母能很快地從菲律賓海進來，母本艦要在「反介入/區域拒止」兵力夠不著或比較難夠著的地方，演練航母的生存和行動。

此外，2021年8月，美海軍首個搭載F-35C艦載戰機和CMV-22B艦載運輸機的卡爾文森號航母戰鬥群率先部署至西太平洋，並進行了多項戰術演練，並與關島的B-52H轟炸機開展聯合演習。

卡爾文森號航母戰鬥群是美海軍首個搭載F-35C艦載戰機和CMV-22B艦載運輸機的部隊，並率先部署至西太平洋，並積極進行F-35C驗證性的實戰演練。（圖／美國海軍）

胡波認為，美軍基本上會在西太平洋，特別是菲律賓海保持常態化航母部署。進南海則是炫耀武力的成分更多一些，政治色彩更濃一些。從戰術角度來講，在對抗時，航母的最佳陣位不是在南海，而是在菲律賓海，或是在南海的邊緣區域。

大陸軍事專家尹卓分析稱，美航母編隊未來在南海的活動還會進一步加劇，有可能從現在的一些作戰方案演練行動等，變成公開的多邊行動。例如環太平洋軍演，可能會把南海納入大規模、全域性的演習，這種行為挑釁程度更大，給地區和平穩定帶來的破壞性更大。美國今後會進一步在南海利用軍事力量達成其戰略目標，包括政治、外交目標，這個可能性非常大，中國必須對此保持高度警惕。