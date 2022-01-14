花旗集團13日同意將印尼、馬來西亞、泰國與越南四國消金業務賣給新加坡大華銀行（UOB），此交易價值逾36億美元。這是該公司執行長佛雷瑟（Jane Fraser）退出海外消金市場以專攻財富管理與企業客戶的策略計畫一部分。UOB將支付淨資產轉讓的現金對價（cash consideration）與6.9億美元溢價。截至2021年6月為止，這些資產估價約40億新加坡元（30億美元）。最終售價將依資產價值變動而有所不同。

此交易涵蓋零售銀行與信用卡業務，但不包括機構業務，UOB也將承接花旗在四國約240萬名客戶與5000名員工。此交易案預計於2022年中～2024年初完成。

花旗去年4月時宣布，他們將退出13個海外市場零售銀行業務，其中10個位於亞太地區。自那時開始，花旗先後處理澳洲、菲律賓市場，同時逐步終止南韓消金業務。花旗本周稍早亦宣布，他們將出脫墨西哥業務。