什麼樣好康的助理工作，月薪足足有12萬元！有網友發現，屏東海生館開出「專任助理」的職缺有高達12萬的月薪，不過應徵門檻需要4種專業執照以及剪片能力，消息引起熱議，不少網友笑稱「這哪裡是應徵助理，這是應徵多功能工具人吧」。

一名網友稍早在PTT上貼出國立海洋生物博物館的徵才訊息，職缺為專任助理，屬約聘性質，聘期為今年3月到年底，讓人眼睛為之一亮的是，月薪竟高達12萬元，不過條件是要有動力小船駕駛執照、職業小客車駕照、移動式起重設備操作執照、開放水域潛水證照，以及影片編輯能力。

屏東海生館開出「專任助理」的職缺竟有高達12萬的月薪，讓網友們相當驚訝。(圖／翻攝自 PTT)

原PO看了相當羨慕，分享這個消息給大家，並表示海生館專任助理月薪12萬，怎麼這麼好康，但原PO覺得當助理還要這麼多證照，估計應該同時擁有的人也不多。

消息讓網友們看傻了眼，紛紛表示，「這哪裡是應徵助理，這是應徵多功能工具人吧」、「有這些證照的都自己開潛水店了，誰跟你上班」、「正常來說橫跨這麼多專業的工作應該分開，請人比較好找得到吧」、「這個就量身訂做的條件啊」、「聘個助理要公開招標？在求職網站？」、「培養成本太高，應該是轉正職走過場而已」。

國立海洋生物館對此回應，工作內容一點都不輕鬆，除了首艘研究船的駕駛與保養，還要具備多種車輛駕照、操作起重機與潛水證照，並且熟悉編輯影片操作，詢問度雖高，符合資格的人可說少之又少，目前僅6人。