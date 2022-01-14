周杰倫〈說好的幸福呢〉MV

天王周杰倫出道至今，有大量膾炙人口的歌曲，拍攝過的音樂錄影帶（MV）數量也很龐大，除了眾人印象中的「J女郎」外，還有許多大咖女星都曾擔綱MV女主角，像是林依晨、桂綸鎂和周迅等，個個都讓人印象深刻；日前有網友好奇問「周杰倫MV最頂女主角是哪個？」曾是J女郎的曾愷玹只排第二，陳匡怡昔拍〈說好的幸福呢〉宛如天使下凡，顏值巔峰被讚「無敵」。

13日有網友在論壇《批踢踢實業坊》發文，提到周杰倫寫出許多經典歌曲，拍的MV相對也很多，儘管近年較常找一堆男演員一起拍MV，但回想昔日「巔峰J宇宙」時期，當過他MV女主角的女星卡司驚人，多到拿來拍電影說不定可以拍個七部曲。

陳匡怡被網友認證是周杰倫MV最正女主角。(圖/ 摘自周杰倫〈說好的幸福呢〉MV)

原PO列出有印象出演過周杰倫歌曲MV女主角的女星，像是〈四面楚歌〉的周迅、〈龍捲風〉的陳怡蓉、〈可愛女人〉的徐若瑄、〈楓〉的柯佳嬿、〈說好的幸福呢〉的陳匡怡、〈我不配〉的曾愷玹、〈退後〉的田馥甄、〈算什麼男人〉的林依晨和〈紅塵客棧〉的古力娜扎；忍不住好奇問，「這些合作過的女星哪個最頂？」想知道大家心目中最優的是哪位。

陳匡怡是台大五姬之一，曾和林依晨、陳柏霖演出熱門電視劇《我可能不會愛你》。(圖/ 取自中時資料庫，粘耿豪攝)

這篇文章很快勾起大票歌迷回憶，熱情在底下表達各自看法，「我只知道珊瑚海，Lara超讚」、「〈七里香〉裡面的田中千繪超正」、「〈白色風車〉劉荷娜」；而大多數人最推的就是有「台大五姬」之一美譽的女星陳匡怡，「年輕的陳匡怡」、「匡，感謝把匡的顏值巔峰完美保留」、「匡，那時她在顏值巔峰真的超強」、「陳匡怡，那時真的神（正）」。