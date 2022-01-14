桃機群聚疫情再擴大，台中市第二選區立委當選人林靜儀，針對案17472的居服員，在5、6月打兩劑科興，而後追加施打莫德納疫苗，要求相關工作者必須完整接種通過台灣緊急授權的疫苗才可以。遭藥師林士峰酸，到現在都還沒拿到國際認證的高端，就是林靜儀要求的台灣緊急授權的疫苗嗎？前民進黨立委郭正亮驚人預言、林靜儀才剛當選，就立刻顯出「陳柏惟第二」的原形，再這樣搞下去，兩年之後一定落選。

郭正亮14日在中天政論節目《正常發揮》表示，林靜儀只要扯到大陸，就亢奮、抓狂，立刻走鐘，變成「陳柏惟第二」，她往後恐怕會不斷的發作。所以不需要跟林靜儀辯論醫藥，因為她也沒有心辯論醫藥，她只是要引起注意，也就是說反中有她，林靜儀是有反中的機會，就一定會表演。

郭正亮指出，林靜儀當選兩年之後就會見真章，這很現實，他公開講，林靜儀若剛當選、根本還沒上任，就立刻顯出「陳柏惟第二」的原形，這樣兩年之後一定落選。

郭正亮接著表示，台中二選區要的是基層服務以及爭取地方建設，而不是這種政治型態的議題，以前台灣基進陳柏惟就被罷免了，林靜儀若這樣直到2024年大選，怎麼可能會當選？而且林靜儀這次當選，也不是她自己厲害，而是民進黨全黨跟所有綠媒、網路的1450，把她挺上去的2；2024年大選則是73個區域選區，還有總統大選，到時所有媒體都會討論總統大選，在沒有人理她的情況下，再這樣搞下去，保證一定落選。