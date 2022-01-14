近來在八點檔《天之驕女》飾演「高仁美」一角爆紅的女星林萱瑜，不僅擁有甜美外貌和姣好身材，精湛演技讓她圈粉無數，近日，她找出以前的舊照，當時穿著比基尼搭小熱褲洗車的她，如今看來讓她難以置信，驚嚇直呼「這是內褲吧」。

林萱瑜近日翻出一件超短牛仔熱褲，驚嚇表示「這是內褲吧」，但她記得自己以前很愛穿，「難怪我爸以前都無言，覺得這叫什麼短褲」，如今看到過去穿這件褲子洗車照片，讓她也自嘲：「這…真的是…是內褲沒錯。」

而當時林萱瑜穿著黃色比基尼，外加一件白色短版上衣，下半身就是這件熱褲，露出性感腰線和平坦小腹，筆直長腿更是吸睛，讓網友都驚呼「天啊~這樣太辣了」、「這是安全褲吧」、「好辣，好漂亮」。

林萱瑜自己也在底下留言區表示現在無法「接受這件內褲」，還說「這是我的妍希時期啊」，網友看完都大讚有像，更釣出驕女演員朝聖，吳婉君表示「你好辣喔」，曾智希則直呼「我以前也好愛穿這樣，現在真的是無法，時代的眼淚」、陳志強則說「可以幫我洗車嗎？」