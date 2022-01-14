美國聯準會（Fed）此前釋出的鷹派訊號引發近期股市動盪，市場關注銀行股去年第四季財報。美股早盤四大指數漲跌不一，道瓊工業指數開盤跌逾300點，那斯達克指數小漲約0.1%，台積電ADR續揚約1%，銀行股公布第四季財報後，摩根大通跌約5%，花旗跌約2%。

截至台北時間22點44分，道瓊工業指數下跌313.48點（或0.87%），暫報35800.14點；那斯達克指數上漲15.49點（或0.10%），暫報14822.31點；標普500指數下跌14.79點（或0.32%），暫報4644.24點；費城半導體指數下跌22.63點（或0.59%），暫報3834.47點。

5大科技巨頭漲跌互見，亞馬遜下跌79.86美元（或2.42%），暫報3224.28美元；電動車大廠特斯拉下跌1.16美元（或0.11%），暫報1030.4美元；台積電ADR上漲1.11美元（或0.8%），暫報140.3美元；聯電下跌0.01美元（0.09%），暫報11.39美元。

美國四家銀行公布第四季財報後下跌，摩根大通下跌9.09美元（或5.4%），暫報159.14美元；花旗銀行下跌1.35美元（或1.99%），暫報66.43美元；貝萊德下跌17.35美元（或2%），暫報850.23美元；唯獨富國銀行上漲1.35美元（或2.41%），暫報57.35美元。