為對抗通膨壓力，韓國央行周五（14日）一如外界預期再度調高基準利率1碼到1.25％，重回到疫情爆發前的水準。然而這也是該央行在短短不到半年時間第三度升息。它還暗示由於貨幣政策仍舊「寬鬆」，不排斥將進一步調高利率。

韓國央行周五在決策會議中以6比1票數，決定把基準7天附買回利率調高25個基點到1.25％。該央行曾在去年8月與11月調升利率。

韓國央行總裁李柱烈在線上記者會暗示，由於利率政策依然寬鬆，假若當前經濟成長受到抑制，不排除今年稍後還會有更多升息舉動。他還強調，即使基準利率調高到1.5％，依舊不能視為緊縮政策，而該被解讀為收回先前的寬鬆政策。

凱投宏觀亞洲經濟學家何姆斯（Alex Holmes）認為，這是韓國央行自2007年首次在接連兩次決策會議上升息，凸顯該央行針對Omicron變異株對經濟的衝擊並不太憂心。他還預期該央行今年基準利率將升高到2％。

根據路透社先前對經濟學家的調查預估，韓國央行預料在今年第三季將持續政策緊縮循環，將利率續升到1.5％。

在韓國央行宣布升息決策之際，財長洪楠基也表示將在月底推出規模14兆韓元（118億美元）的追加預算，以扶植受疫情影響的中小企業與商家。

由於經濟持續復甦，加上通膨較預期快速攀升，促使韓國央行正加入其他歐美央行行列，將疫情時期祭出的刺激方案漸進收回。

韓國去年全年通膨平均值為2.5％，已超過該央行設定的2.3％目標，此外通膨率也連續9個月超出2％水準。

李柱烈周五表示，他預期韓國通膨未來將會超出3％一段時間，至於2022年全年通膨平均值則將在2.5％之上。此外韓國經濟2021年預料將增長4％、2022年成長率將減緩到3％。