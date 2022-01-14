谷歌周五（14日）宣布，已斥資10億美元買下位於倫敦市中心的Central Saint Giles大樓。谷歌目前是這棟大樓的租戶。

在英國約有6400名員工的谷歌，計畫未來幾年將花費數百萬英鎊重新裝修在柯芬園（Covent Garden）附近的該大樓。這棟色彩繽紛的大樓是由知名義大利建築師皮亞諾（Renzo Piano）所設計。谷歌母公司Alphabet財務長培洛特（Ruth Porat）表示，谷歌已在英國經營將近20年，買下這棟大樓，反映他們對此地發展和成功的持續承諾。

該網路業者指出，這棟大樓經過翻修後，將可做為工作團隊的辦公場所，並且還將打造專門供混合上班模式開會的會議室與戶外工作空間等。

針對谷歌買下Central Saint Giles大樓，英國財政部長蘇納克（Rishi Sunak）發表聲明強調，谷歌在就業上的投資，正是對英國做為世界領先科技中心的信心投票。

谷歌先前已在倫敦國王十字車站附近興建大樓，做為它在英國的辦公總部，如果再加上它在英國的其他辦公地點，該業者預計在英國將可創造容納1萬名員工的辦公空間。

不過谷歌的英國總部大樓至今仍在興建中，這棟11層樓高的大型建築物是由在建築界享有盛名的赫茲維克工作室（Heatherwick Studio）與英格爾斯集團(Bjarke Ingels Group)共同設計。該大樓計畫打造一座25米的游泳池與200米長的屋頂跑道，以及可以俯瞰整個倫敦的大型體育館。

按該谷歌的最初計畫，該總部大樓原本應在2016年完工，但由於過程中經歷多次波折，根據消息人士透露，谷歌希望能在2023/24年完成。儘管如此，仍比當初預定時間表遲了將近10年。

此外谷歌上個月還表示，因為對Omicron變異株的擔憂日益加劇，他們的全球重回辦公室計畫將延後實施。