最新報告顯示，美國12月零售額較11月驟減1.9％，創下10個月來最大降幅，凸顯Omicron新變種病毒蔓延引發憂慮，和通膨居高不下衝擊消費者需求。

根據美國商務部14日公布，12月零售銷售經季調後較11月大減1.9％，創下10個月來最大降幅，遠遠遜於華爾街日報調查分析師意見預期的月減0.1％，也創下7月以來零售額首次較前月下滑紀錄。11月修正後數據為月增0.2％。

不含汽車項目，12月零售額月減2.3％，相較於11月的月增0.1％。排除汽車和汽油項目，12月零售額月減2.5％，相較於11月的月減0.1％。

最新報告反映零售額經歷數個月高速成長後，美國消費者支出開始萎縮。原因包括美國民眾獲得的紓困補助不如2021年初的水準，而且封城防疫期間的儲蓄約略耗盡。

在此同時，高傳染力的Omicron新變種病毒肆虐美國，12月的新增確診案例創下新高紀錄。雖然感染Omicron病毒的症狀不如Delta嚴重，但疫情升溫可能抑制消費者支出。

多家大型零售商近日表示，Omicron變種病毒威脅和供應鏈中斷，打擊2021年年終銷售。

此外，高通膨也影響民眾的消費計畫。美國12月消費者物價指數（CPI）年增7％，升幅高於11月的6.8％，升至1982年以來新高水準。

雖然美國12月CPI月增幅放緩至0.5％，但2021年通膨率屢屢改寫新高紀錄，衝擊民眾對復甦的期望和影響購物意願，特別是汽車和房屋等高價商品。

美國2021年零售額大幅成長，但專家表示，供應鏈瓶項、民眾存款水位下降、疫情復燃和通膨威脅，2022年的零售額升幅恐不如2021年亮眼。