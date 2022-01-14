一支獨資經營的足球隊碰上母企業不再支持，很可能會走入歷史，但成軍59年的大同足球隊確實是「國寶級」的異數，今在各方努力下完成法人身分的補選與更名，算是翻開了新的一頁。然而能否順利完成今年球季，甚至永續經營，重生的大同足球隊恰如其新隊名「台灣石虎」的保育一樣，還有很多挑戰要克服。

大同公司足球隊成軍於1963年，明年就滿一甲子，拿過6座國內頂級聯賽冠軍僅次於台電，但作為私人企業卻支持甲組球隊這麼久的時間，在台灣體壇可謂空前。然而大同公司近年陷入經營權之爭，不再支持足球只是時間問題，去年底也終於到了這一天。

企業撒手＝球隊結束？所幸這支老牌勁旅為了取得亞足聯俱樂部認證，已按規定成立北市大同足球協會，讓足球隊成為獨立法人，大同公司形式上為球隊的贊助商。理論上即使母企業撒手，足球隊只要找到其他金援，仍能永續經營。

然而，協會理事長由大同公司處長出任，母企業的態度仍然關鍵，幸好大同公司選擇了成全，而去年底才出任北市體育總會足球協會理事長的市議員林亮君，也在最短時間內協調出雙贏方案，於14日召開臨時會員大會，完成理監事補選及隊名、俱樂部名稱變更。大同公司退場交棒，足球隊也正式脫離母企業的臍帶。

大同足球隊的法人單位北市大同足球協會14日完成理監事補選，今年將改以台灣石虎為隊名征戰企甲聯賽。（李弘斌攝）

至於新隊名「台灣石虎」，林亮君表示原本也考慮台灣雲豹或台灣犬等具備我國特色的動物，但台灣雲豹可能已經滅絕，台灣石虎則是許多年輕人關切的保育類動物，英文縮寫FLC（Formosan Leopard Cat）也很好辨識。總教練強木在也說，石虎台語念起來跟「非常好、最好」諧音，配合虎年十分吉祥，就此拍板。

更改隊名、揮別過去，只是這支老牌勁旅重生的第一步，繼續前行才是考驗。出任台灣石虎足球協會理事長的市議員苗博雅，雖然趁著14日的臨時理監事會，成功拜託擔任理事的名設計師姚仁恭接下設計新球隊意向的重任，但如何找到足以讓球隊營運全年的資源，更是新團隊的重擔。

「雖然現在還不能很明確的跟各位報告，未來會有什麼新的企業、熱心的支持者會願意來加入資助我們足球隊發展，但我可以很明確承諾一件事情，我們會盡我們所能去為這個足球隊尋找最多的能力範圍內接觸到的資源。」苗博雅對球員表示，「也請大家再給我們一些時間，讓我們有空間去尋找有興趣的人，一起來支持新的台北市台灣石虎足球隊，讓大同足球隊的精神可以再往後傳承下去，成為台灣足球歷史上永遠不會被忽視、不會被忘記的存在。」

大同足球隊的前59年，靠的是大同公司對足球的熱忱，邁入耳順之年才開始獨立自主，以教練團、球員原班人馬變身的「台灣石虎」，能否令人耳目一新？新團隊如何運作一支老牌勁旅，籌募資金有無可能導入群募等新模式？大同足球隊的華麗轉身，或許會是台灣足球的全新實驗。