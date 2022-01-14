前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

外傳民進黨政府醞釀開放日本核食輸台，前民進黨立委郭正亮指出，日本拒絕標示地方（產地），只標示「Made in Japan」，所以就測輻射值，但台灣能夠測輻射值的人沒幾個人；且韓國對於日本水產非常嚴格，台灣卻愛吃日本水產；另外，台日沒有司法互助，如果發生問題，如何向日本要求協助？他強調，魔鬼都在細節裡，了解整個審查過程的人才會清楚這些「眉角」！

外傳民進黨政府醞釀開放日本核食輸台，對此，國民黨表示不反對安全無虞、對人體健康沒有危害的日本食品進口，但要求日本政府應提供福島附近縣市食品的風險評估分析報告、產地證明、官方的輻射證明文件，以及必要時配合我方派員赴日查廠等措施，若日本政府能以誠意，用科學及事實，向台灣保證日本進口食品的品質與安全，就不反對核食進口。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今邀集黨團立委及行政院官員會商，討論福島食品進口解禁議題，引發關注。柯建銘晚間表示，福島食品問題一定要面對，後續會跟在野黨、民團溝通，沒有時間表，行政部門也會以科學標準嚴格把關。

對此，前民進黨立委郭正亮今（14）日在中天電視《正常發揮》指出，農委會主委陳吉仲目前的立場傾向不要分區域，用輻射值檢驗產品，因為日本拒絕標示地方，只標示「Made in Japan」，所以就測輻射值。但是台灣能夠測輻射值的人沒幾個人，而韓國的做法是要求日本自己標示輻射值，經費要日本自己出，才能夠輸出到韓國。

另外，韓國在WTO二審勝訴，所以對水產非常嚴格。日本台灣交流協會會長大橋光夫則提及福島5縣食品，期望台灣也能像「歐美等先進國家」一樣，依照科學數據及國際標準妥善處理。郭正亮分析，為何提到歐美？因為歐美沒有水產，但台灣人超愛日本水產，這是關鍵點。

郭正亮說，有立委也向他透露，如果發生問題，如何向日本要求協助？韓國和中國大陸有政府主導的司法互助，但是日本拒絕台灣，因為台日沒有司法互助，因此日本派來台灣協助的是農業團體。

郭正亮強調，魔鬼都在細節裡，了解整個審查過程的人才會清楚這些「眉角」，包括要求日本測輻射值、針對水產品、有無司法互助等。