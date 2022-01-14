台灣好基金會14日以「潮聲探索──台灣山地歌謠的流行年代」為題策展，盼喚醒潮州在地音樂故事。（謝佳潾攝）

台灣好基金會14日以「潮聲探索──台灣山地歌謠的流行年代」為題策展，盼喚醒潮州在地音樂故事。（謝佳潾攝）

從前，屏東潮州除是交通中繼站，更是文化交流地，非原鄉卻有間發行上百張原民音樂的唱片公司，可惜是段快被遺忘的時光，台灣好基金會14日以「潮聲探索──台灣山地歌謠的流行年代」為題策展，盼喚醒潮州在地音樂故事。

台灣好基金會指出，早年潮州因地理位置及物產集散地的關係，成為漢民族與原住民族往來易物的重地，在眾聲喧嘩的1960年代，原住民的音樂也因此幸運地在潮州原汁原味保存下來。

基金會經田調發現，1978年，潮洲鎮上的「振聲唱片行」成立唱片公司，為鄰近鄉鎮的部落歌手錄製卡帶，包括有「林班歌后」之稱的蔡美雲，知名部落歌手陳育修、朴秀花等人的作品都在該唱片公司完成，直至2000年唱片公司歇業止，共錄製了上百張原住民音樂專輯，留下許多經典好聲音。

基金會說，其實早在1961年，台北的「鈴鈴唱片公司」錄製台灣首張山地歌謠專輯《台灣山地同胞跳舞歌集》後，即敲響錄製山地歌謠的第一鐘，而後，山地歌謠隨著錄製與傳唱蓬勃發展，於各地百花齊放，經不同音樂載體的演進，也記錄下不同時空背景原住民的歡喜與哀愁之聲，而潮州很可貴地參與其中。

為此，基金會與長年研究台灣音樂的美籍學者Eric合作，以「潮聲探索──台灣山地歌謠的流行年代」為題策展，為期7周一起探尋潮州在地的音樂故事。基金會說，該展有3個系列，系列一〈台灣山地歌謠 故事展〉，是藉不同音樂載體如黑膠、匣式卡帶、卡帶等展示，帶領大家重溫潮州音樂產業的風華年代。

系列二〈排灣歌謠放歌會〉則邀請台灣流行音樂研究者徐睿楷以說歌、放歌的形式，讓大家隨著原住民的靈魂歌聲；系列三〈客廳小沙龍：從天聲樂器行到 Do 樂坊，話說潮州音樂二三事〉由潮州音樂產業第二代林妏珊分享自幼透過樂器與音符，和鄰近鄉鎮多元族群交朋友、搏感情的故事。