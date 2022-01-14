《洪淑芬辣晚報》

宜蘭縣長林姿妙遭廉政署約談後，經地檢署複訊無保請回。有網友認為，後續可能針對台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜。至於下一個會是侯友宜嗎？前立委孫大千表示，所有藍營從政縣市首長跟民意代表，都要認清楚一件事，覆巢之下無完卵。他舉自己2016年立委選舉為例，他自己差了700票落選，就是最好的例子。

主持人14日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》問到，接下來民進黨是不是要開始針對侯友宜，侯友宜也要小心了嗎？孫大千表示，所有藍營從政縣市首長跟民意代表，都要認清楚一件事，就是覆巢之下無完卵，真的不要以為大家各掃門前雪，就可以平安大吉，天下沒有這麼好的事情。

孫大千舉自己落選為例表示，當你覺得只要把自己的選舉、選民顧好，至於外面發生什麼事，可以當作沒看到。最後的結果是，當雪崩瓦解的時候，也會一併在當中落敗。2016年立委選舉，他自己差了700票落選，就是最好的例子。

孫大千指出，台中二選區立委補選過後，民進黨早就已經把炮口對向台中市長盧秀燕，盧秀燕已經被網軍大幅度全面的攻擊，更不要講，民進黨立委蘇治芬已經喊話要下架張家了。所以不管是盧秀燕、雲林縣長張麗善、宜蘭縣長林姿妙也好，民進黨已經針對2022年九合一選舉，開始進行先期部署了。