桃園一間運輸公司的負責人發現，妻子竟與范姓男貨運司機搞上，兩人私下互傳的訊息內容提及，「想你了」、「我發現我中妳的毒了」等語，讓他氣炸向范男提告。桃園地院審結，判范男要賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張他為某間運輸公司的負責人，與妻子於2003年間結婚，婚後育有3名子女，而妻子平時負責公司的業務處理，但范姓司機卻藉職務之便與妻子搭上線。

人夫發現，妻子與范男幾乎天天熱線，且會互傳親密的訊息，范男曾傳，「好喜歡那種感覺」、「屬於妳我的空間」、「親愛的早安」、「想妳了」、「無時無刻都想要抱妳」、「我發現我中妳的毒了」等語，妻子也會回應愛心貼圖調情，讓他深深覺得受背叛，憤而向范男提告求償60萬元精神撫慰金。

對此，范男則聲稱，他與女方絕無不正當男女關係，而人夫所提出的對話紀錄，是他關心女方受家暴的訊息內容，至於兩人的通聯紀錄則是在討論工作。

桃園地院法官勘驗證據認為，兩人互傳的訊息足以顯示雙方關係親暱，且兩人的部分通話時間不分凌晨或黑夜，經常長達數小時，若僅是普通朋友或同事，實在不可能在該時段干擾對方作息，經審酌一切情狀後，判定范男要賠人夫15萬元為合理。可上訴。

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