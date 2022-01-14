虎年腳步近，送禮買氣升溫，Breeze Super微風超市觀察疫後少了出國機會，企業、顧客送禮預算增約2成，且著重高品質、獨特性，為此今年以「福虎吉祥 百匯盛典」為主題，挖掘歐洲、日本、澳洲、紐西蘭與台灣等超過200款高級年禮。因應今年過年較早，1月備貨量較去年增2成，預估過年送禮商機，可增約3成。

Breeze Super預購人氣王「日本愛媛小太郎蜜柑禮盒」，2kg，3580元。（微風提供）

Breeze Super「日本山形蘋果」，8入，1700元。（微風提供）

Breeze Super根據過年送禮排行趨勢統計，發現異國頂級年禮最受歡迎，首波拿下冠軍的是象徵「平安」的日本蘋果禮盒，獨賣的秋田蘋果、青森蘋果不相上下，山形蘋果也熱銷；法國僅存百年煙燻工法的「J.C.David頂級鮭魚」、「日本頂級新卷鮭」，首次引進台灣的「紐西蘭黑金鮑魚」、「澳洲鮑魚禮盒」、「法國松露禮盒」等米其林級頂級食材，「日本杉谷本舖五三燒」、台灣獨家布封「竹地雞頂級年禮」，也受歡迎。「日本愛媛小太郎蜜柑禮盒」、「鹿兒島春姬金柑」因外觀具有金黃吉利的福氣氛圍，則是預購人氣王。

Breeze Super「日本A5宮崎和牛極上新年禮盒組」，牛排組（肋眼排200g/紐約克200g）+壽喜燒組（肋眼200g/紐約克200g），每組原價8000元、新春優惠6400元。（微風提供）

「福虎吉祥 百匯盛典」網羅頂級海鮮及精品肉品，企畫「世界名肉大賞」，匯集美、澳、日等精品牛肉，包括「日本A5宮崎和牛極上禮盒」、「澳洲和牛嫩肩壽喜燒組」、「美國特優級Omaha戰斧牛排」3大主題，專攻老饕年節首選。頂級海鮮有「紐西蘭黑金鮑魚」、每隻重約3公斤的「波士頓龍蝦王」，去年熱銷百盒的日本銀座高級料亭專用的「廣島牡蠣」，今年可望繼續獲得主顧青睞。

Breeze Super「迎春鹽焗竹地雞禮袋組」，含超市紅色保冷袋，每組3688元。（微風提供）

此外，今年傳統年味、五星級飯店禮盒也擴大規模，提供超過上百種商品；日系頂級伴手禮，有暢銷10多年的日本「杉谷本鋪長崎蛋糕」、「日本職人岡山仙貝」，頂級水果禮盒有「奈良三色草莓」、「山形蘋果」。2月1日至14日微風超市南山旗艦店舉辦「日本和歌山物產展」，引進產量皆為日本第一的和歌山梅子、柑橘等超過200項商品。