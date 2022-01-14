張家瑋與舞立方趙敦義老師合作「鳳飛龍舞」驚豔全場。（民視提供）

張家瑋傲人上圍很吸睛。（民視提供）

民視除夕特別節目《民視第一發發發》日前邀請張家瑋與舞立方趙敦義老師合作「鳳飛龍舞」驚豔全場，整段高難度動作邀請世大運技術總監劉士毅編舞，大膽挑戰6米高空吊鋼絲跳舞，張家瑋說：「苦練高空旋轉與平衡，大家問我核心肌群有沒有炸裂，其實我全身都要炸裂了。」

張家瑋使出全力高空旋轉，挑戰自我極限，說：「服裝挑選白色是要讓大家覺得有純潔的感覺，看我們的舞蹈可以淨化心靈。」白色舞衣的倆人搭配出完美一剛一柔，將飛天舞蹈注入靈魂呈現，高質感唯美畫面感動現場所有人。

張家瑋在完成舞蹈激動的不能自己，也讓主持人王仁甫大讚性感與舞技真的一級棒，張家瑋說當初接下任務要演出沒想太多，希望全力以赴在除夕夜表演給觀眾看，但沒想到難度這麼高，憶起練舞過程讓她印象最深刻的是在攝影棚吊到6米高時，一個晃動身體不小心打到燈，自己變成「Z」字搖晃往下垂降，嚇得她完全不知道怎麼辦。

張家瑋說感謝專業舞立方趙敦義老師一把抓住讓她平安落地，張家瑋說跟專業團隊合作真的很安心又感動，而且老師當時還跟她說：「我如果是妳的家人，我一定以妳為榮。」被專業老師這樣稱讚讓張家瑋說：「當時感動的大哭，因為舞蹈真的很困難咬著牙苦練。」辛苦的練習過程讓所有人都為張家瑋喝采。