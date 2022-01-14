2022第24屆台北電影節將於6月23日至7月9舉行，招牌雙競賽「台北電影獎」與「國際新導演競賽」明（15日）開始徵件，統一於3月15日截止收件，入圍名單將於5月16日公布，並在7月9日舉行頒獎典禮公佈得獎名單，競賽獎金豐厚，盼能實質鼓勵幕前幕後的電影工作者，傳遞電影創作的熱情，歡迎所有符合資格的影像作品踴躍投件，從這裡開始連結觀眾、通往世界。

台北電影獎作為台灣電影最堅定的支持者，一直以來拔擢本土優秀影像創作者，鼓勵不同題材與表現形式，堅守國片的主場。4類別影片「劇情長片」、「紀錄片」、「短片」及「動畫片」皆可角逐各類別最佳影片，並共同競爭演員與技術類等15項個人獎項，以及最高榮譽百萬首獎。參賽影片之短片、動畫片完成時間須於2021年3月15日之後，劇情長片、紀錄片完成時間須於2021年4月1日之後。參賽影片之導演須具有中華民國國籍或居留身份，劇情長片必須符合文化部公告修正之「國產電影片及非國產電影片認定基準」之國產電影片。

國際新導演競賽為台灣唯一針對新導演首部及第二部長片所舉辦的國際競賽，關注影像創作者在形式、敘事、題材掌握與美學風格上的潛力，每年引介入選10至12部影片，由5位國內外評審共同選出「最佳影片」、「評審團特別獎」，並設有觀眾票選獎及台灣影評人協會推薦獎。為了選拔出最具潛力、勇於創新的影像作品，引進不同文化背景的評審觀點，曾邀請威尼斯影展金獅獎得主陳英雄、坎城影展金棕櫚獎得主魯本奧斯倫、坎城影展最佳劇本獎《在車上》導演濱口竜介、金馬獎導演萬瑪才旦、日本名導山下敦弘等擔任評審，共同選拔世界影壇的新星。