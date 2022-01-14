今日的送暖活動由仕招基金會執行長徐海倫率隊，帶著10餘名旺旺志工團成員，從14日深夜開始至15日凌晨，在台北車站廣場附近逐一核對街友身份、發放春節禮金。（鄭任南攝）

徐海倫指出，基金會秉持為社會盡一份心的精神，20年來在關懷街友的行動上持續不輟，許多街友都已認識這個暖心團隊。（鄭任南攝）

農曆春節將至，許多民眾準備返鄉過年，但不少街友因故獨身他鄉，無法與家人相聚，仕招社會福利慈善事業基金會在旺旺志工團支援下，14日深夜犧牲睡眠時間，頂著15度低溫前往台北車站夜訪千餘名街友，給予500元春節禮金，讓生活陷入困頓的街友們，在年前感受無比溫暖。

自2003年開始，每逢春節、端午節和中秋節等3大節日，仕招基金會都會呼朋引伴，帶著滿腔熱血的志工主動關懷街友，今年已是第20個年頭，成為許多街友備感窩心的存在；同時基金會還與政府合作為街友健檢、義剪並發放慰問金，並提供自立計畫，讓街友有自立更生的能力。

旺旺志工團在仕招基金會執行長徐海倫率隊下，與台北市社會局社工，從14日深夜開始至15日凌晨，在台北車站廣場附近逐一核對街友身份，協助發放春節慰問禮金，志工除贈送每名社福單位列管的街友禮金500元外，也順道關心街友生活需求和身體狀況。

「真的很窩心！感謝有你們！」長期接受旺旺志工關懷的周姓街友，看見熟悉的基金會背心後趕緊起身，領到紅包後不斷向志工道歉，笑說總算能在年前買件新衣，好好飽餐一頓，感謝疫情沒讓社會關懷停下，即使在寒冬中也能感到溫暖。

參加送暖活動多年的志工汪小姐說，很幸運遇到一個願意為社會出錢出力的集團，讓志工們有機會關心需要關懷的人，相信這種精神將永續傳承，她今天原想帶著侄子來，藉由送暖活動學習惜福精神，不過侄子因另有活動才找妹妹幫忙，兩姐妹都認為相當有成就感。

徐海倫指出，基金會秉持為社會盡一份心的精神，20年來在關懷街友的行動上持續不輟，許多街友都已認識這個暖心團隊，她認為這番小心意能持續這麼久不容易，雖然禮金額度不高，但足以讓這群人開心過好年。

基金會課長周哲仁表示，飲水思源、反饋社會是送暖活動的出發點，基金會致力於公益活動和推動社福事業，從事社會救助、落實老人福利和推展文化工作為宗旨，期許對社會略盡棉薄之力，讓旺旺的關懷與服務理念更加落實。