詹氏防務刊物官網「Janes」12日報導，匈牙利已與瑞典簽署協議，將其目前租用的13架紳寶（SAAB）JAS-39C/D「獅鷲」（Gripen）戰機，進行最新的MS20 Block 2升級。由於現有租約將於2026年到期，外界認為此舉代表匈牙利已篤定續租這批戰機。

根據報導，瑞典國防物資管理局（Defence Materiel Administration）已與匈牙利政府完成談判，將對該國空軍租用的12架JAS-39C和1架JAS-39D進行大規模升級，包括換裝PS-05/A Mk 4雷達，不僅大幅提升對低空目標的探測能力，也能用於搜尋低雷達截面積（RCS）目標；另外還包括升級Link 16資料鏈、將語音通信更新至最新的北約安全標準、引進最新版的IFF Mode 5敵我識別系統等，以加強與北約盟友的聯合作戰能力。

MS20 Block 2升級也會為「獅鷲」整合更多新武器，如擁有慣性和GPS雙模式導引能力的GBU-49「增強型鋪路2型」（Enhanced Paveway II）炸彈、德國為取代美製AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）而研發的IRIS-T短程空對空飛彈，以及MBDA著名的「流星」（Meteor）長程空對空飛彈等。匈牙利已於2021年12月宣布，作為該國「獅鷲」機隊現代化計畫的一部分，將採購一批IRIS-T，以取代目前使用的AIM-9M。

《國際航空新聞》（Aviation International News）線上網站表示，匈牙利於2001年11月簽署合約，共租借14架JAS-39戰機，2012年進一步延長租期，現有租約則預計2026年3月到期。不過在匈牙利宣布啟動大規模升級計畫之下，顯然該國將再度延長租約。