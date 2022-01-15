宥勝代言新品。(喜鵲娛樂提供)

宥勝(左)演出《機智校園生活》。TVBS提供

宥勝最近主演TVBS八點檔《機智校園生活》獲好評，形象不錯的他一直是廣告寵兒，繼去年代言露營車和衛生紙，今年除了手機又接下智慧鎖代言人，商務合作超過20個品牌，推估有近2000萬入袋。

即使他心中還是住著愛玩的調皮小男孩，從他的日常影片中不難發現對老婆及小孩的貼心，以及對家人父母的愛與照顧，沒有因忙碌拍戲而減少。忙碌時，他透過代言的7合1功能智慧鎖，連動LINE通知開關門訊息掌握父母家中門禁安全，不用擔心長輩忘了帶鑰匙無法進家門。

宥勝在《機智校園生活》飾演刑警王浩南，劇中他因意外害兄弟殉職，內心過意不去，希望透過照顧兄弟兒子岳軒贖罪。戲中宥勝隱瞞岳軒他爸爸真正死因，產生罪惡感作惡夢，夢見岳軒突然闖進房門，質問「為什麼要害死我爸」，嚇得宥勝從睡夢中驚醒。

問及宥勝過去是否害怕做什麼夢？宥勝分享最害怕夢到像是坐飛機、纜車高空摔下去，會分不清是做夢還是現實，驚醒之後那個恐懼感還存在，也曾夢到被很多小機器人狂追，自己卻跑不動，非常害怕，現在想起來還是有點痛苦。