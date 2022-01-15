「蕃薯集團」首腦人物「蕃薯仔」吳俊卿落網。（中時資料照 劉宗龍攝）

20年前橫行中部的吳俊卿（綽號：蕃薯仔）犯罪集團，幹下多起重大槍擊命案，當年警政署成立「拔薯專案」，最終成功逮人瓦解該犯罪團夥。資深刑警回憶，蕃薯仔行事凶很，但真正讓警方頭疼的，是他身邊有個警界出身的軍師華敏璽，華熟知警方辦案手法，警匪鬥智好幾回合，最後才成功將吳等人送入監獄。

2002年左右，橫行中部的「蕃薯集團」，首腦人物「蕃薯仔」吳俊卿被控至少犯下3起命案、5起槍擊恐嚇案、1起擄人勒贖案、2起強盜案及1起警匪槍擊案。而他的軍師，是台北縣離職的刑警華敏璽。

刑事局2003年執行「拔薯專案」，時任刑事局長的侯友宜，與偵查第三隊隊長陳家欽等人率隊攻堅，逮捕吳俊卿與華敏璽等人。侯友宜、陳家欽，後來都升任警政署長，等於吳俊卿、華敏璽這個犯罪集團，當年是栽在2個署長手上。

華敏璽被判刑15年。在老同事印象中，他表現平平，但為人豪爽，萬萬想不到會淪落為警界追緝的凶神惡煞。直說是「賭和毒」，讓他踏上不歸路。

警校115期畢業的華敏璽，還未進入警界之前，於板橋土生土長，早在兒時玩伴的眼中闖出名號，是個值得敬重的大哥。投效警界後，華一改以往的草莽習性，兢兢業業扮演人民保母角色，並考上刑警，後來因涉賭，開銷大，走上歪路。

環境改變了華敏璽，之後投效吳俊卿犯罪集團後，因他對警察生態瞭如指掌，竄升為該集團的智多星，又因擁有強大火力，頓時在道上聲名大噪。

2009年他假釋出獄，入主「板橋市觀光夜市發展協會」並擔任主委；還聘請地方角頭、綽號「憨三」為總幹事，結合竹聯幫和堂新豹會會長、綽號「阿國」的陳姓男子，經營「新豹資產財務有限公司」，假藉處理地主土地糾紛名義，霸佔湳雅夜市，強索保護費。

華等人明目張膽以鐵架圍籬等堵住商家出入口，或將大型廚餘餿水桶，直接擺放在店內，恐嚇店家，放話：「讓出一半的店面給兄弟使用，如果不讓一半的攤位，每個攤位每月要繳3萬元保護費」，若店家不從，華等人即教唆手下到店內「霸桌」咆哮，店內客人見狀，嚇得一哄而散，店家苦不堪言。

不少店家深怕遭華等人傷害，無奈簽訂房屋租賃契約書，不僅每月須上繳3萬元，還得預繳3個月押金，有店家無力負擔，攤位就遭華等人占用，並轉租給其他人。警方發現，在夜市作威作福的黑道大哥，竟是「前同事」；秘密蒐證後，逮捕華敏璽，依組織犯罪究辦。

2013年，華又因介入土地開發案，被控向重劃業者強索保護費，再遭掃黑落網。當年輔導華離職的退休警官感慨，近墨者黑，到頭來，黑道還是一條不歸路，鋌而走險的華敏璽，毀了自己前程，也讓警界蒙羞。