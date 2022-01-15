隨著時代的變遷，全球女性地位大躍進，女力報到、「她」經濟崛起，每每讓人眼睛一亮也驚艷不已！有關現代女性正能量勵志的故事不勝枚舉，近來更有不少引發廣泛關注和熱烈討論的電影和電視劇；其中，小編記得多年前曾經看過的《穿著Prada的惡魔》，至今回憶起來，仍記憶猶新，劇情描述一名剛從大學畢業的女孩小安，被一家頂尖時尚雜誌招聘為私人助理，卻在女魔頭上司米蘭達日以繼夜的百般刁難下而萌生退意……。

該劇中的靈魂人物米蘭達由美國老牌影星梅莉史翠普飾演，她將這位掌握時尚集團的女強人詮釋得維妙維肖「果然就像一個惡魔～」；至於另一關鍵角色米蘭達的助理小安，其飾演者安海瑟薇，原本只是沒沒無聞的新人，藉由這個角色讓她成功「轉大人」站上一線女星位置。

在《穿著Prada的惡魔》一劇中，不論是米蘭達霸氣又摩登的形象或是小安「初生之犢不畏虎」的氣勢，在在展現出女性自信亮麗的魅力風采，也是絲毫不輸給男性的女力表現。

女性經濟戶長逼近3成「女性當家也很會賺……」

與《穿著Prada的惡魔》同樣劇情內容圍繞着時尚界、近期熱播的韓劇《現正分手中》，其以劇中人物優雅不失誤的穿搭造型、令人目不轉睛，在社群網站上掀起熱烈討論，尤其創造出不少時尚經典語錄，看了也頗有感觸，甚至引起了某種情緒或是共鳴，其中有幾句小編讀起來特別有感、以下擷取出來與讀者分享：

「流行會變遷，但風格永存，我的風格由我定義。」

「謊言會穿上華服，真相卻喜歡赤裸。」

「緣分總是來來去去，不必過於留戀。」

「我不會緬懷過去，從頭開始才是我的作風。」

有關女力崛起的話題，除了透過戲劇的熱播營造討論熱度外，從現實層面來看，今天女性在家庭中的經濟地位愈來愈重要，且女性的投保意識一直都高於男性，根據主計處最新調查，國內由女性擔任經濟戶長的家庭已達259萬戶、約佔全體家庭比重3成左右，「女性經濟實力不容小覷！」此外，女性的投保意識一直都高於男性（今年首度低於男性），在投入工作兼顧育兒、照顧家庭之餘，愈來愈懂得透過妥適的保險規劃，把自己與家人都照顧好。

小花平台保險顧問從專業保險理財觀點指出：「新時代女力崛起，妳值得更好的『自己』！」提醒妳，除了每天忙碌於家庭及職場之餘，別忘了定期檢視個人保險保障是否足夠，同時也要釐清「必要」、「需要」及「想要」，妥善進行資金分流管控，並有效制定個人理財計畫。

先思考「想要」，退休理財愈早愈好

首先，小花平台保險顧問鼓勵年輕女孩一定要及早養成存錢的習慣，等到存錢漸成習慣後再來談理財規劃，在這個過程中，即便是偶有資金拮据時，也要咬牙撐過去，「切記投資保險不是在『花錢』而是『存錢』，退休理財愈早開始愈好，愈年輕時開始存錢，就能愈早累積到第一桶金。」說到頗受到現代女性關心的退休理財相關話題，究竟應該何時開始做退休規劃？小花平台保險顧問直指，當然是愈早愈好，建議從踏入職場後就可以著手準備了，透過定期壽險、意外險、實支實付型醫療險及重大疾（傷）病險等，有效轉嫁當突如其來意外事故發生時的意外及醫療風險，這些歸屬於「必要」保障項目。

另一方面，如果可以將「需要」及「想要」的缺口縮小一些，活用保單規劃像是利率變動型增額終身壽險和利率變動型年金險，就是不錯的選擇。面對蠟燭兩頭燒，要把錢花在刀口上看完對於年輕女孩的保險規劃建議後，小花平台保險顧問再強調，最好能在40歲前存到個人的第一桶金，找到一個相對安全的投資工具，以此慢慢累積個人資產，從第一桶金開始再到第二桶金、第三桶金……；看到這裡，可能有不少人質疑：「我有父母還有孩子要照顧，每天一睜開眼睛就要用錢，很難有多餘的錢買保險……。」

面對「蠟燭兩頭燒」、經濟壓力大的窘境，小花平台保險顧問建議，投保關鍵放在「把錢花在刀口上」，首要考量的應是檢視個人壽險保障是否足夠，如果不足的話，不妨善用定期壽險降低保費、提高保障，另輔以癌症險、重大疾病險及特定傷病險等來轉嫁罹癌重病的風險。