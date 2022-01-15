新冠疫情引發全球動盪2年之久，造成無數人染疫傷亡，未知病毒對人類的危害可見一般。美國俄亥俄州立大學（OSU）研究發現，青藏高原的冰川中含有33種1.5萬年前的病毒，且其中有28種為未登錄現有資料庫的全新病毒。

美國俄亥俄州立大學（OSU）這項研究於去年年中發表在《微生物群》（Microbiome）期刊中，研究團隊早於2015年在青藏高原海拔高度6700公尺的「古力亞冰冠（Guliya Ice Cap）」實地勘察時採樣分析，耗時多年研究內部物質，發現33種病毒。

研究團隊分析後發現，33種病毒中有4種是現今已知病毒，28種為前所未見的病毒，距離現在大約1.5萬年。

該研究作者鍾志平（Zhi-Ping Zhong）表示，冰川的形成是由水、灰塵和氣體，隨著時間逐漸凝結組成，而在過程中會將許多生物冰封在裡面。另外，研究比對當地環境和4種已知病毒數據發現，這些病毒大多存於海洋和土壤，主要以感染其他細菌維生，因此研判這33種病毒對人體影響不大。

科學家指出，目前對極端環境的細菌、微生物研究數據知之甚少，希望能藉此進一步了解病毒演化、氣候變遷等研究。