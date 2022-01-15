又過一年，存錢目標仍舊沒達成？或者懊惱去年花錢如流水？邁入2022年，如果不好好管理與金錢的關係，今年可能又會重蹈覆轍。英國金錢心靈導師麥卡登（Sarah McCalden）接受英國《地鐵報》（Metro）專訪時建議，新的一年改善與金錢的關係，有5大壞習慣要改。

■一般人常見的壞習慣有以下：

第一，沒有優先支付自己（Paying Yourself First）。優先支付自己並不是錢一入帳時就花掉的概念，而是要優先考慮儲蓄。就像我們會預定一筆費用繳帳單、付房租，薪水入帳時，也要優先想到轉移一筆收入作為儲蓄。

第二，花光所有賺的。這是許多人都感到罪惡的習慣，感覺必須要一直花錢，直到花到一毛不剩。

第三，遲繳帳單。很多人都有這個問題，麥卡登建議設定提醒，或者設定自動轉帳，避免因為遲繳帳單損害信用，或衍生利息。

第四，沒有急用預備金。她說很多人其實都沒有準備好應付意外。

第五，使用信用卡支付，卻沒有在每個月結帳時一次付清。

■如何改掉這些壞習慣？麥卡登說千萬別認為自己就是不擅理財，永遠要在透支裡來來去去。她說改變完全是可行的，關鍵是要讓過程愈省力愈好。她也列出以下幾個改變壞習慣的建議方法：

第一，自動化，也就是固定儲蓄的部分設成自動轉帳。假設新的一年目標設立12萬元作為急用預備金，可能就不能完全指望自己每個月都會手動轉帳1萬元到急用帳戶，因為總會發生意外之事，讓你把錢挪作他用。

第二，支付信用卡帳單時，支付金額要超過最低繳款金額。過去沒有習慣一次付清信用卡帳單的人，麥卡登建議今年的優先目標是清除債務，她說這樣的人可能已經積欠銀行很多錢，建議設定帳戶直接扣款，支付超過最低繳款金額。

第三，專注在未來。她說，比起告訴自己這筆錢用在未來會更開心，我們更容易在買東西犒賞自己的當下感覺到快樂。

所以要讓自己的目標更具體，清楚設定自己的積蓄要用在什麼地方，了解為什麼，並且具象化未來。此外，在自己看得到的地方提醒自己，例如在冰箱上貼字條，手機畫面換成自己夢想的房子等等，這樣就不會讓自己的未來被拋在腦後。

第四，探索為什麼。金錢必須對你有意義，才會真的變得重要，否則就只是抽象的東西，可以隨意揮霍，你必須思考設立積蓄目標的原因。

麥卡登說，改善與金錢關係的第一件事就是要決定你想變富有，並且定義富有對自己的意義，例如，你需要多少錢才會變富有？金錢在你的生活中的目的是什麼？

「弄清楚你需要多少錢才能過上想要的生活」，麥卡登強調，「財富是一種心態，不是數量問題，不是你賺多少錢，而是關於你用賺來的錢做什麼。」

第五，找出限制自己有關金錢的信念。找出這些信念並且改變，例如列出10點限制自己的信念，挑戰這些信念，找出為什麼它們不是真的，接著再列出更積極正向的金錢信念。

第六，記帳。麥卡登說，雖然記帳聽起來挺無聊的，但卻可能是扭轉一生的關鍵，特別是在你試圖拋棄壞習慣、建立好習慣的時候。

可以每天記帳，為自己建立好習慣，她保證隔年你的人生將會戲劇性改變，記帳習慣將會幫助你控制支出，讓你更有意識地選擇花錢的地方，「你將會更加留意金錢。」