美國Fed釋出加快縮表及提前升息的鷹派聲音，衝擊二○二二年開年後第一周的全球股市，都出現下修走勢，台股又遭逢桃園機場出現防疫破口，也加重了賣壓，再加上台積電ＡＤＲ、聯電ＡＤＲ在美國大跌，為二○二二年開年帶來新的變數。

從美股走勢來看，道瓊最高來到三六九五二．六五，寫下歷史高價，但在升息壓力下，二二年首周下跌一○六．六四點，跌幅○．二九％，標普跌一．八七％，但Nasdaq重挫四．五三％，生技分類指數跌六．四九％，費城半導體指數也跌三．八％，台股一度創下一八六一九．六一的新高，但過去一周仍小跌○．二七％，已算是亞洲強勢的市場。中港股市的滬深三○○指數，深圳Ａ股下跌三．○九％，上海Ａ股跌一．六五％，日經指數跌一．○九％，南韓跌○．七六％，只有跌深的香港恆生指數小漲○．四一％。

這個景象可以看出升息在眼前，全前股市在過去兩年累積的大漲幅下，開始有了壓力，這當中影響最大的是引領美國股市攻城掠地的大型科技股，像是Apple最高漲到一八二．八八美元，市值一度攻過三兆美元，現在跌到一六八．一七美元；微軟最高到三四九．六美元，市值逾二．六兆美元，現在跌到三一四美元；Google則從二九二五美元，市值一度突破二兆美元，目前股價跌到二七四○美元，大家最關注的Tesla，最高價是一二三四．四一美元，最近在一○○○美元出現多空激烈爭持。

美國大型科技股遭逢壓力

衝擊最大的是半導體股，市值最大的Nvidia，最高價到三四六．四七美元，市值達八六六一．七五億美元，如今跌到二五六．四美元，市值縮水到六八○○億美元左右。跟著Nvidia大漲的AMD市值一度逼近Intel，但突然間從一六四．四六美元殺到一二五．○三美元。去年元月股價一度大漲到一四二．一九美元的台積電ＡＤＲ，今年元月三日大漲七．○六％，四日又大漲三．五七％，這是帶領台股挑戰一萬八千點的重要功臣，不過台積電ＡＤＲ五日大跌四．七五％，七日再跌三．八七％，兩個大漲之後，又出現兩個大跌，台積電（2330）股價幾乎跌回起漲點，現在市場上正密切注意台積電十三日法說會釋出的訊號，這也是台股今年農曆封關前後最大的變數。

台積電ＡＤＲ在五日及七日大跌，UMC ADR在五日也下跌三．二一％，七日再跌四．二六％，日月光ＡＤＲ在七日也大跌四．三八％，這都給台灣半導體股帶來壓力。從基本面來看，聯電十二月營收交出二○二．七九億的好成績，第四季五九○．九九億元，比第三季的五五九．○六億，季增五．七一％，以聯電第三季ＥＰＳ一．四元來估，第四季ＥＰＳ應有機會超過一．五元，全年ＥＰＳ大約落在四．七元左右，ＰＥ大約十三倍，接下來要看聯電在今年配出多少股利？這是台股今年重要的評價模式。

投機力道減弱 股價就跌

面對今年明朗的升息趨勢，全球股市評價模式會出現巨大變化，過去在利率極低、資金寬鬆的年代，市場狂野追逐新科技成長股，最具代表性的是女股神Cathie Wood，旗下的ARK創新在二○二○年從三三美元大漲到一五九．七美元，震驚全球，她也搖身變成女股神，不過二○二一年她似乎諸事不順，操盤的核心持股，例如Zoom大跌五八．○八％，Coinbase跌三六．七七％，Robinhood跌七三．七％，Twitter跌四二．○七％，Roku跌五○．四六％，Palantiar跌五六．七％，手上持股幾乎都是腰斬等級，元月五日ARK股價單日大跌七．○九％，去年底，收盤九四．五九美元，開年第一周跌到八三．九美元，盤中最低八二．六五美元，ARK的股價在二○二二年第一周已重挫十二．六二％。

Nasdaq指數去年上漲二一．六％，但ARK的股價卻跌二四％，二○二二年經歷一周，ARK股價已率先暴跌十二％以上，這可以看出在市場追求成長用力過猛的情況下，任何憑藉題材訴求的個股一旦市場投機力減弱，股價可能很快出現向下修正的調整。

今年開年以來，台股加權指數首周只小跌○．二七％，但超越大立光的股王矽力ＫＹ重挫六四五元，跌幅高達十二．八四％，正好與ARK相當，去年漲幅第一的晶宏跌九．○二％，愛普也重挫十二．六三％，去年底搭上元宇宙題材的揚明光重挫八．○九％，揚明光在每一次熱門題材都會搭上車，一八年在ＡＩ題材的狂熱中，一度拉升到一六九元，這一次又漲到一五四元，不過揚明光到去年第二季才轉盈，過去十年來最高ＥＰＳ是二○一八年的一．五七元，股價每次炒到百倍以上本益比，經常會發生雲霄飛車般的大漲大跌走勢。

二○二二年第一周跌得較慘的，還有元宇宙概念的威盛跌九．○八％，有AR HUD概念的英濟跌十一．二％，萬旭跌十五．五八％，宏達電也跌八．○二％，有ＩＰ概念的創意也跌十．○七％，智原更是大跌十六．七四％。在興櫃的億而得跌十四．七一％；衝到一二一五元、再創歷史新高的聯發科全周也下跌七．五六％，這都顯示經過去年一年大幅上漲的高基期股，當成長前景出現變數時，基本面是股價的最重要防線。

富采獲外資青睞

以矽力ＫＹ來說，電源管理ＩＣ仍在漲價，第四季一季賺二○元應該問題不大，全年ＥＰＳ可能逼近七○元，不過反應ＰＥ可能將近八○倍，而去年配出十．四六元股息，殖利率○．二四％，這是追逐成長股的破綻，對矽力來說，這是高基期、低殖利率的代表作，股價大漲的宏達電則是虧損累累、淨值每況愈下，完全沒有殖利率的代表。

最近新藥解盲成功的藥華藥一度衝到四二二元，但人氣退潮後，最低來到二四二元，國鼎也在解盲後衝到三三五元，新藥解盲成功是好的開始，但股價一下子把所有利多都實現，接下來，即使取得ＦＤＡ，市場反應好不好？都必須逐一檢驗。這種應聲炒作股，股價衝高，都會留下一大堆套牢的追高者，像浩鼎從七五五元跌到五八元，基亞從四八六元跌到二四．四元，杏國兩次解盲未過，股價在一五五元及一四七元，有如兩座大山，如今股價在三○元上下盤旋，追高者宜高度戒慎。

上周ＬＥＤ的富采走出一年多來的盤整格局，二○二二年開年第一周股價上漲十六．一七％，盤中一度寫下九○元的高價，外資在五日及七日的半導體殺盤中，連續兩個交易日買超富采逾萬張。從基本面來看，富采經歷了中國三安光電、木林森的夾殺，後來晶電與隆達合併，組成投資控股公司，而合併前進行減資，股本剩下六八．五三億，以去年前三季的財報來看，晶電已轉盈，前三季淨利十五．六九億，隆達也賺二．七四億，富采又回頭加碼鼎元及環宇ＫＹ，實力愈形鞏固。富采去年首季仍虧損，第二季賺七億，第三季到十二．九六億，前三季ＥＰＳ二．五三元，今年如果維持一季一．五元以上的ＥＰＳ，今年有賺六元實力，股價有突破上市最高點的空間。

選股考量兩個大方向

從這個角度來看，二○二二年選股必須考量兩個大的方向，一是股價在相對的低基期，像上周大漲二二．三四％的廷鑫，這是鋁合金棒的專業生產商；去年生產錫膏的昇貿從十六．二五元大漲到九二．四元，給了廷鑫重要啟發，未來全世界在電動車主導的輕質化材料，會扮演相對重要的角色。

選股從低基期股切入，不妨以年線為依歸，最好是剛剛突破年線的個股，像鋼鐵股中，最具代表性的是世紀鋼與長榮鋼，都是剛剛突破年線的代表作。世紀鋼從一四四元跌下來，年線在一一三．五元，上周股價上漲一．七五％，正好突破年線。台灣的綠電產業去年因為疫情拖慢速度，今年是快馬加鞭的關鍵一年，世紀鋼與世紀風電會扮演最重要角色，兩家公司股價正好都在年線附近。

世紀風電去年全年營收四九．六一億元，下半年營收二六．六三億元，比二○年下半年二二．三五億元更高，去年全年ＥＰＳ超過一個股本問題不大，今年應是加速成長期。其實持有森崴能源的永崴控股去年第四季營收出現大爆發，從十月的十二．五九億，十一月的十四．八六億到十二月的二二．二八億，第四季的四九．七五億比第三季的二二．九七億成長超過一倍，這個大成長內容值得深入留意。（全文未完）

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