全球航運業能否延續過去兩年的超旺景氣成為市場關注焦點，但有專家認為，新冠肺炎疫情、港口勞資談判及台海關係將成為左右局勢的3大變數，其中專家擔心台海危機一觸即發，將對所有航運業造成非常不利的影響，可能導致制裁或貨物流動被迫減少。

American Shipper報導，美國獨立投資銀行Stifel資深分析師Ben Nolan認為，全球航運業今年有新冠肺炎疫情、港口勞資談判及台海關係等不確定因素，「我非常不想要打開潘朵拉的盒子，台海緊張局勢一直上升，若大陸方面有任何公開的軍事行動，都會對所有航運業造成非常不利的影響，可能因此出現制裁，貨物流動也會被迫減少，我們當然不希望台海局勢升級，但目前還不至於是一個黑天鵝事件。」

此外，Ben Nolan點出，疫情仍是觀察重點，「新變異株omicron迅速傳播，如果碼頭工人或其他供應鏈上的工人出現大量確診的狀況，港口將會變得更加壅塞。」

不僅如此，Ben Nolan表示，若omicron在大陸擴散，而官方堅持清零政策，將導致大量的工廠及港口關閉，如去年的寧波與鹽田港。

除了疫情的衝擊，港口勞資合約談判也是變數，Ben Nolan說：「美國國際碼頭及倉儲工會（ILWU）與美西碼頭的合約在7月1日到期，過去2014至2015年的談判並不順利，當時碼頭中斷營運使得第一季的貨物大量堆積，訂單量與今年初相似。」