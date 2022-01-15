美國疫情創下歷史新高，24小時內確診135萬人。疾病管制局（CDC）推估，上禮拜確診者中，有98%都感染新冠變種病毒Omicron。眼看Omicron幾乎取代Delta，首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，不管有沒有打疫苗，每個人大概都難逃感染Omicron的命運。

正當英國、美國紛紛對外表示，Omicron確診率高達98%，幾乎所有人身上都產生抗體。專家說，疫苗接種率達標、加上高確診率，意味著大家都感染過Omicron，病毒再也找不到還能感染的人後，這些地區很可能都已達實質上的「群體免疫」。

●美國「群體免疫」了？防疫靠自主隔離

1月10日，美國通報24小時內，染疫135萬人確診。愈來愈多美國人染疫，有人戲稱，身邊認識的人當中，確診者幾乎快比沒感染過的人還多。Omicron突破感染率之高，2劑BNT保護力只剩一半，無論有沒有接種，幾乎都還是會得，差別只在：有打疫苗較能防重症。

美國疫情升溫後，因醫療體系無法負擔所有確診者，因此採彈性防疫措施如下：

.建議升級戴N95口罩

.自主隔離5天；若症狀減弱，再自己戴口罩5天

.自主隔離第5天，做抗原快篩；若採陽，再自主隔離10天

.陸續配發抗病毒藥物：莫納皮拉韋（Molnupiravir）、輝瑞口服藥（Paxlovid）至各州，重症高風險族群可優先免費領藥。

雖在疫苗保護、病毒殺傷力變低下，Omicron造成的重症沒有想像中多，但突然暴漲的確診人口，依然讓醫療體系大吃緊，需要住院的人數一週約12～13萬，創新高峰。當局因此下令，醫護人員若是確診，除非病情嚴重，否則一律堅守崗位、不必隔離，以防醫療量能短缺。

●靠感染Omicron來免疫？醫：沒必要拿健康賭

研究已經證實，感染Omicron後所產生的中和抗體，都能抵抗Alpha、Beta、Gamma和Delta等變異株。對Delta的抗體水平增至4.4倍，對Omicron本身重複感染的防護效果，也增加到14倍。這當中，有接種疫苗的人，又比沒接種疫苗的人，獲得更強的保護。

另一方面，有數據發現，打完疫苗再感染，獲得的免疫力更強，2劑BNT在突破感染後，抗體水平暴增10倍，被部分專家稱為「超級免疫」。有些美國人甚至討論，要不要主動被感染？讓專家趕緊出來闢謠，《時代雜誌》更以〈不，你不該試圖感染Omicron〉為題撰文相勸。

原因在於，雖說Omicron「輕症」為多，但已有醫師警告，其「輕微」用語只是醫學上，與重症區隔的詞彙，不是一般民眾所理解的「著涼、小感冒」。感染Omicron極不舒服的大有人在，症狀輕重因體質而異。俄亥俄州醫師Laolu Fayanju說，沒必要拿自己的身體去賭。

觀察美國最新的新冠致死人數，從11月底至今近乎翻倍，800多人增加到1,600多人。不過死亡人數上升，是Omicron或是Delta病毒所造成，醫學專家不敢太早下定論。再加上，Omicron傳染迅速，大多數人感染都不超過3個月，現階段也很難觀察長期症狀、後遺症。

截至目前為止，專家仍在估算Omicron明確的重症率、病死率。Omicron最先爆發的南非，住院、重症率不高，而當地人口結構也比較年輕，恐不適合直接套用到其他高齡國家。有科學家就說，年輕人抵抗力好，比較沒有慢性疾病，所以症狀輕微、不易病死很合理。