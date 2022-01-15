肝、腎、心等器官來源有限，捐心臟更是稀有，不少患者等不到器官移植，人就走了。根據美國《CNN》報導指出，美國馬里蘭大學醫學院最近完成了基因改造豬心臟移植案例，創醫學紀錄，如果預後狀況良好，將可解決器官短缺的困境。

美國馬里蘭大學醫學院於1月10日發表聲明，這項「歷史性」手術是在7日進行，雖然患者的預後狀況仍不穩定，但這為動物器官移植人類立下重要里程碑。

外電報導，57歲患者班奈特（David Bennett）狀況極差，身上裝有人工心肺機，臥床多月，原想接受器官移植，但檢查後被判定不適合接受人類器官移植。

美國食品暨藥物管理局（FDA）於跨年夜批准這項基因改造豬心移植手術緊急授權，讓不適合接受傳統移植手術的患者有機會活命。班奈特在手術前一天說，「我要不等死，要不就接受移植，我選擇活下來，成功機率很低，但這是我最後的選擇。」

醫界多次嘗試將動物器官移植至人體，但之前實驗均告失敗，此次移植手術則採用經過基因編輯的豬心，事先移除了細胞內可能導致產生器官排斥反應的特定醣類，也刪除了誘發豬隻心臟組織過度生長的基因。

另外，研究人員將與人類接受度有關的6種人類基因植入豬隻基因組，為此，總共進行10次的基因編輯。

馬里蘭大學心臟移植計畫共同創辦人莫修丁（Muhammad Mohiuddin）表示，這是多年來研究的結晶，團隊謹慎地進行手術，樂觀地認為，這項全球首例手術，將為將來等待器官移植的病患提供重要的新選擇。

豬隻是理想的器官捐贈者，隨著醫學進步，豬心瓣膜已經廣泛用在人類身上，而豬皮也可用來治療燒傷患者，如果這項豬心移植手術成功，患者順利康復，對於等待換心的患者來說，將是一大福音。