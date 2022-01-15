很多人喜歡存金融股領股息，作為退休生活的現金流，或為退休做準備，外資近期大買金融股，推升一波漲勢，由於在升息環境中，對以銀行業為主的金融股是有利的，如果想要抱股過年，股市專家建議可以考慮兆豐金以及中信金，在上半年股價有拉回修正時布局。

金融股近期成為外資買超重點，觀察外資近5日買賣超情況發現，在買超前10名個股中就有8檔是金融股，包括新光金、台新金、中信金、玉山金、富邦金、國泰金、台企銀以及兆豐金，資深分析師林成蔭在《鈔錢部署》節目中表示，此次外資回補台股時，確實有進行一些調整，尤其在今年將升息的前提下，資金明顯朝穩健的、價值型投資的方向布局。

林成蔭表示，金融股獲利較容易預估，這是優點、也是缺點，因為不容易有驚喜，股價跳升的機會也不大，對於喜歡穩健保守的投資人而言是好的標的。一般來講，銀行的獲利來源主要是存放款利差，在升息環境中，以銀行業為主的金融股會因為存放款利差拉大，而相對有利，因此他認為兆豐金、中信金是有機會的。

林成蔭指出，中信金去年部分獲利是來自台壽保，有挑戰每股獲利2.6元的水準，過去股息配發率約50%，因此可望有1.2元、1.3元的股利，一來獲利變數不大，二來殖利率也不錯，有下檔保護空間；兆豐金2021年獲利約1.9-2元，但因兆豐金股息配發比率較高，股利可能有1.6元、1.7元，殖利率也會不錯。

節目主持人理財專家盧燕俐提醒，很多想參與除息的人以為在除息前一天買進就好，但其實已經慢了，因為買盤通常在除息前就會進駐，會因此拉高股價，林成蔭建議，上半年股價如果出現5-10%的回檔，殖利率會更高，本益比也會更低，可以適時介入，除了兆豐金、中信金，其他如上海商銀、玉山金、合庫金等以銀行業為主的金融股也是不錯的標的。