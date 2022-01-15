不少人都有買彩券試試偏財運的經驗，但真的中大獎之後又會如何規劃往後的人生？大陸1名男子去年利用手中7張銀行卡洗錢，10天就獲利逾6000元人民幣（下同，折合新台幣約2.6萬）。事後警察深入調查，發現該名男子曾中724萬（折合新台幣約3100萬）的大獎，但短短6年揮霍一空，如今動起歪腦筋，為了賺快錢行不法之事遭逮。

綜合陸媒報導，益陽安化縣公安局近日通報，轄區南金派出所抓獲1名涉嫌洗錢犯罪的男子，利用自己名下7張銀行卡進行洗錢行動，10天即獲利超過6000元。

經過警方深入調查該名男子過往，發現他偏財運驚人，2015年曾幸運中724萬元的大獎，但因不善理財又過度揮霍，賭博、大手筆開銷，外加各種投資失敗，短短6年間就將這筆鉅額資金散盡。

然而過慣了奢侈的生活，這名男子不甘過上平凡生活，繼續買彩票盼幸運之神再臨的同時，一邊思考如何「一夕暴富」，在去年4月友人的介紹下，投身進行洗錢行動，走上不歸路，利用名下7張銀行卡幫助犯罪份子轉移資金，10天內就大賺超過6000元。

日前警方接獲線索，獲悉這起涉嫌洗錢犯罪活動，用電話連繫後，這名男子主動到派出所自，目前被依法刑事拘留。