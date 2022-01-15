汽車儀錶板上的燈號圖示常搞的駕駛一個頭兩個大，一名女駕駛在網路上分享，她日前發現汽車儀表板上亮起一個神似三叉戟的圖案，嚇得她趕緊打電話給老公求救，還因為無知而被修配廠師傅嘲笑了一番，讓她好尷尬。

女駕駛在臉書社團《爆怨2公社》分享日前開車上路時，瞥見汽車儀表板突然亮起一個陌生的符號，該符號的外觀猶如希臘神話中海神波賽頓所持的三叉戟，讓她憂心符號恐是警示訊息，緊急撥電話給汽車原廠與老公求救，最後還直接把車開去平時常去的汽車修配廠求救。

原PO說，她只懂怎麼開車，實在看不懂儀表板上的符號，跑到修配廠求救就立刻被熟識的師傅狠狠地嘲笑一番，事後她才知道，原來儀錶板上的三叉戟符號是在警示汽車「胎壓不足」，她也在文末自嘲寫下，「不說了，我要來去看車子符號的功能了」。

當汽車胎壓不足時，儀表板會亮起猶如三叉戟的警示燈提醒駕駛。（圖／Shutterstock）

文章曝光後，引起廣大迴響，不少網友在留言區取暖，「不知道+1」、「我也只會開」、「我也看不懂，有老公看的懂」、「我會開車但也是不會看儀表板的符號」、「還好啦，我遇過新車開了半年，還不知道雨刷開關在哪裡的」。

還有網友表示，看不懂胎壓不足沒關係，但一定要看知道遠燈的符號，「儀表顯示的時候代表你正開著遠燈，請關掉，不然你的前車跟對向來車絕對會問候你祖宗十八代」。