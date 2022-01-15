女星陳伊（伊伊）是女團「伊梓帆」的一員，也是中華職棒樂天桃猿的啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員，有甜美臉蛋加上魔鬼身材，笑起來還有可愛虎牙，讓她擁有大票男粉絲；最近陳伊分享渡假美照，在飯店內換上浴袍準備泡澡，胸前深V隱約露出害羞黑影，立刻電暈網友，興奮喊陳伊是「找女友標準」。

甜心虎牙妹陳伊在中職休賽期間，還是用心經營社群平台，不時會在IG更新近況，無論是日常生活或是出遊，讓一段時間無法看到她在場邊應援的球迷們，仍看得到她可愛誘人的模樣；14日陳伊曬出多張美照，透露自己到台中玩，雀躍地說「一整天待在酒店就很舒服」。

陳伊放上只穿著浴袍，做在浴缸邊準備泡澡的美照，身後還能俯瞰台中市區景色，相當愜意；而陳伊穿浴袍露出朝鏡頭微微一笑，露出招牌虎牙外，胸前深V更隱約能看到害羞黑影，好身材若隱若現，整個人甜美又不失性感。

網友看到陳伊的美照都戀愛了，心動表示，「超美又性感」、「伊伊好美」、「泡澡的照片呢11」、「超美超有氣質的」、「找女友標準就是陳伊了」、「愛了愛了，哪次不愛」、「每看一次心動一次」。