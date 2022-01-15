前國民黨立委蔡正元。（資料照，姚志平攝）

國民黨在四大公投、中二補選、罷昶案接連敗選後，檢討聲浪四起。而前國民黨立委蔡正元在臉書指出，國民黨和民進黨差別在於，國民黨是親信當家的分裂性政黨，而民進黨是派系分贓的團結性政黨。此分析被網友大讚「貼切」、「一語道破！」

蔡正元日前在臉書分析，國民黨是親信當家的分裂性政黨，民進黨是派系分贓的團結性政黨。而國民黨的領導人常認為自己是天縱英明，要大公無私，卻只相信親信的核心幕僚。結果是有福不能同享，有難也沒有人同擔，形成親信當家，又很容易分裂的政黨。

蔡正元也直言，民進黨的領導人常認為天下是合夥搶來的，要照顧好自己人，更要留心處理派系利益分配，結果是有福多能同享，有難也有人同擔。造成派系分贓，卻很容易團結的政黨！

網友留言大讚，「形容得真透徹！」「一語道破！」「貼切！」「國民黨只知道獨食，不知共桌！」「出事就甩鍋，誰還敢賣命，自詡不沾鍋，政壇無友人」、「真的是一針見血」、「國民黨一直穿皮鞋，且是內鬥政黨，不知道怎麼和打赤腳和穿草鞋的鬥」。

也有網友認為，「不要再罵了。怪東怪西怪自己，我們的敵人是民進黨」、「國民黨這個百年老店，怕是要淪為萬年在野黨了」、「老百姓就無辜了！」「藍色把一堆好牌打成這樣，我深深覺得滅一滅好了，重新出發！」