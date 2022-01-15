電量吃緊通常發生在夏天，但如今連冬天都無法避免？根據台電資訊顯示，14日傍晚用電量最大，備轉容量率為8.20%，供電亮黃燈，相當吃緊，對此官方表示，原因在於民在待在家開暖氣，讓用電量大幅上升，讓不少網友火大，直說「都我們的錯」。

台電表示，近日供電量吃緊有3大原因，包括天氣太冷，民眾在家開電暖爐相關產品，讓用電量大增；其次為部分機組如和平、大談適逢歲修，加上空汙問題，中火與協和電廠環保降載。

台電預估，除了六日綠燈以外，供電都相當吃緊，在3月以前，恐怕都會是黃燈狀態。

不少網友看到後狂酸：「了解了！不缺電的前提是不能用電，早說嘛」、「是經濟太好了，人人都買得起電暖爐」、「夏天是民眾冷氣開太多，冬天是民眾暖氣開太多，都是我們的錯」、「經濟太好，買暖氣的民眾高過預期」、「看來大家心中都沒有愛，有愛就不會缺電」、「投不同意的麻煩用力省電」、「天氣熱供電吃緊，天氣冷供電還吃緊，那能源政策根本有問題啊」、「以前開暖氣不會，現在就會吃緊？」、「說好的前朝藏電呢」、「就直接說整年都有缺電危機就好啦」、「都是民眾的錯，看來要開始燒炭取暖了」。