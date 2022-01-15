桃園市葉姓60歲男子疑不滿50歲葉姓妻子想回菲律賓蓋房子，13日涉提刀砍死妻子，他還打給弟弟稱他殺了人要自殺後自殘、抱屍呼呼大睡。檢方聲押後，桃園地院審理，葉男坦承犯案，法院認為，葉男自述閉上眼往妻子攻擊，導致妻子顱骨破裂、多處刀傷，可見力道強大，加上案發的廚房血跡遭清潔，妻子又被拖到臥室，有湮滅證據之舉，裁定收押不禁見。

地院指出，葉男坦承犯案，但犯後並未自首，而是打算自戕了結生命逃避查緝，認有逃亡之虞。加上攻擊妻子手法，是閉上眼隨意揮砍，並未特別針對妻子那個部位，雖意思是並無致妻子於死之故意，但妻子頭部被攻擊至顱骨破裂，身上又有多處刀傷、大量出血，部分傷勢深及見骨，可見葉男案發時下手力道強大。再者，經採證屋內多處有噴濺血跡，但廚房地板血跡已遭清潔，妻子更從廚房被移至臥室床上，葉男確有破壞現場、湮滅跡證之行為，可認有湮滅證據之舉。

法院認為，未羈押顯難進行後續之偵查，有羈押之必要。裁定應予羈押，但不禁止接見通信。