謝和弦前妻Keanna（戴怡軒）13日在IG無預警PO出一則感性貼文，字句露骨，提及紅髮男孩加上文末標記「ØZI」，還附上一張手臂刺上ØZI生日「327」的照片，讓外界不免聯想她和葉璦菱兒子ØZI關係不單純，但ØZI在14日透過經紀人回應兩人無私交；14日深夜Keanna終於跳出來心痛澄清真相，表示「紅髮男孩」指的是流產失去的孩子，但網友看完竟一面倒喊「有點牽強」。

Keanna在和謝和弦離婚後，感情狀態一直受關注，前段時間才認愛男友「水瓶少爺」，不久後卻被眼尖網友注意到，已悄悄刪光和他相關的動態或照片；13日Keanna在IG上傳一張手臂刺有「327」的照片，並用露骨的字句表示，「一開始只是貪戀跨坐在你雙腿，啃咬吸吮頸肩不帶香水成份的誘惑，怎麼後來你把我的生活完全打亂」。

Keanna突然發文提到ØZI，網友一看內容發現兩人關係不單純。(圖/ 摘自Keanna Taiyh IG)

最後也說文章裡的對象，是一個「幼稚又成熟的327紅髮男孩」，令眾人驚訝的是，文末她也直接標註ØZI，而ØZI正是資深女星葉璦菱的兒子；網友看完都超驚嚇，有人覺得是Keanna的創作文，也有人認為紅頭髮、生日3月27日就是ØZI，紛紛在底下表達看法，「我是不是領悟了什麼不該知道的」、「所以一開始是跑步的朋友，後來女生暈船，男生說抱歉。好淒美的故事」、「為啥ØZI也在故事裡」、「這下精彩了」。

14日ØZI經紀人對此事回應，「ØZI與Keanna是相識的朋友，但沒有特別的私交，謝謝Keanna對ØZI的欣賞」。

而在ØZI透過經紀人坦蕩回應後，Keanna終於在IG發文澄清，她表示那篇文章是在失去小孩後（流產），想要留下個東西紀念，才以故事方式寫下心路歷程，解釋紅髮男孩指的是未出世的小孩，327是小孩預產期，而「Ozi 」在希伯來語有強壯的涵義，她沒想到會被誤會是音樂人ØZI；最後也強調自己和ØZI是在2020年12月認識，但這篇失誤文早在2019年就在她的記事本裡。

不過，終於等到Keanna解釋的網友對她的說法卻半信半疑，紛紛表示「真的很剛好，327」、「我不是酸民…但真的好牽強」、「是要多巧」、「真的好巧喔，又是327又是紅髮又是#øzi的，真的太巧了」、「怎麼有點牽強」、「希伯來語只有oz這個譯法 沒見過有翻譯成ØZI的部分…」。