美國聯邦準備理事會（Fed）高層官員今天指出，近幾個月來讓消費者大感吃不消的物價漲勢今年應會趨緩，因為供應和運輸問題獲得解決。

法新社報導，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，他預測今年通貨膨脹率會降至2.5%，但警告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續蔓延，意謂著任何預測仍具高度不確定性。

他還表示，聯準會針對調高借貸利率「即將做成決定」。（譯者：徐睿承）1110115