供應等問題解決 聯準會高層預料今年通膨將趨緩 03:182022/01/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯準會高層預料今年通膨將趨緩。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會（Fed）高層官員今天指出，近幾個月來讓消費者大感吃不消的物價漲勢今年應會趨緩，因為供應和運輸問題獲得解決。 法新社報導，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，他預測今年通貨膨脹率會降至2.5%，但警告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續蔓延，意謂著任何預測仍具高度不確定性。 他還表示，聯準會針對調高借貸利率「即將做成決定」。（譯者：徐睿承）1110115 積極解決動保問題 嘉縣家畜所動物收容管制評比全台第一 點出國民黨挫敗4大問題 張亞中：都在為自己利益考慮 #供應 #問題 #解決 #聯準會 #趨緩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中古車才買4個月引擎就爆開 男拖回原車行反挨嗆：個人問題 20:072022/01/14 社會 我見我思－沒有標準答案，才是未來競爭力的決勝點 04:102022/01/14 專題周報 股價指數期貨贏家專欄－高檔避險 可善用個股期貨 04:102022/01/14 證券．權證 聯準會：美經濟溫和成長 通膨有收斂希望 05:212022/01/14 國際 健康險附約惹出的風暴 宏泰人壽2022目標申訴清零 21:262022/01/14 財經 防宗教財產淪私產 政院修法解決借名登記 04:102022/01/14 產業特刊 大雅第一市場年近半百 楊瓊瓔爭取異地改建 13:332022/01/14 寶島 謝金河從塞車看大新竹合併 網友反應一面倒 11:072022/01/14 政治 缺車無解 非豪華進口車商苦哈哈 04:102022/01/14 產業．科技 竹竹合併升格不該「英人設事」 蔡壁如主張交由地方公民投票 12:302022/01/14 政治 《國際產業》BMW電池技術謹慎 自建工廠不急 12:332022/01/14 財經 國際熱門新聞 美政壇最大咖不忍了 痛批拜登「配不上總統地位」 - 國際 世間罕見 這城鎮入住條件是「不能有盲腸」 - 國際 拯救骨質疏鬆 美研究認證 這款食物多吃就對了 - 國際 Omicron多輕症沒在怕？染疫6大可怕後果曝光 - 國際 才移民美3年 華裔廚師路邊拾荒遭暴踩頭慘死 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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