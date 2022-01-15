短影片龍頭TikTok深受年輕人喜愛，在全球下載量中冠絕群倫，討論度大增也造就一批網紅誕生。根據《富比世》雜誌調查顯示，TikTok網紅透過平台的分成，或是粉絲的贊助等，獲利十分驚人，收入最高者查莉（Charli DAmelio）去年大賺1750萬美元（折合新台幣約4.8億），比星巴克、麥當勞等國際企業的CEO還要高出許多。

富比世雜誌統計2021年收入最高TikTok網紅，排名第一的查莉從2019年開始發布跳舞影片，年僅17歲的她是目前TikTok擁有最多追蹤者的網紅，累積有1.33億追蹤人數，而姊姊迪西（Dixie DAmelio）雖然追蹤人數僅妹妹的一半，但也以1000萬美元位居第二。

姊妹倆的收入來源除了美妝業配、代言等，還一起創立服飾品牌Social Tourist，在年輕族群十分受歡迎，且為他們增添不斐的獲利。Social Tourist是兩人和知名品牌Hollister合作推出的新品牌，Hollister母公司Abercrombie＆Fitch執行長霍洛維茲（Fran Horowitz）指出，Social Tourist為Hollister去年9月的銷售額貢獻良多。

此外，根據華爾街日報引MyLogIQ數據顯示，標普500指數的企業CEO年收中位數落在約1340萬美元，意味著查莉的收入比一些上市企業CEO還要高。如美國最大上市石油公司埃克森美孚CEO伍茲（Darren W.Woods）去年年收約1560萬美元、星巴克CEO強森（Kevin Johnson）年收約1470萬美元、麥當勞CEO凱普辛斯基（Chris Kempczinski）年收為1080萬美元等，都不及查莉的撈金程度。