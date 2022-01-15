宜蘭縣長林姿妙13日遭廉政署約談後，經地檢署複訊無保請回，引起政壇震撼。國民黨痛批為了年底大選已經殺紅了眼。針對2022年縣市長選舉，前民進黨立委沈富雄建議，國民黨應該要「超前部署」，萬一有問題，國民黨在宜蘭的部分要怎麼辦。

2022宜蘭市長選舉是否添變數？沈富雄14日在政論節目《少康戰情室》中表示，林姿妙這個事件，國民黨當然會說跟選舉有關，「你們想辦法要搞她」，這樣講當然可以。但是他覺得，國民黨應該要超前部署，如果真的有問題，那國民黨在宜蘭要怎麼辦，他強調，自己是對國民黨好心相勸。

國民黨台北市議員游淑慧則指出，民進黨13日用這麼大的動作去搜索，司法檢調很少直接就把首長找去約談，大抵會先從處長等局處層級，就看公文批到什麼層級，最後才會把行政首長找來。比如2014年高雄氣爆案，時任高雄市長的陳菊，也是到最後才被約談，但是13日林姿妙等人卻是一起約談，並稱掌握足夠的證據，但最後卻讓林姿妙無保請回，這感覺比較像是在嚇她，「妳自己不要選吧，若妳要選，整個選舉過程都會有司法來干擾」。因此，她覺得13日整個辦案非常詭異。

民進黨立委高嘉瑜認為，宜蘭發生這事的時間，因為不是在選前，甚至離選舉還有一段時間，所以這時發生。對林姿妙也不是一件壞事。可能地方上本來就有這樣的傳言，那就趕快把戰場做一個清理，對林姿妙而言或許也是一件好事。