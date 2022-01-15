英國因疫情嚴重，英超受嚴重影響，多場聯賽都因有大批職球員染病而取消，即使可如期比賽，各隊都出現主力患病要隔離的問題，所以投注英超前，要先留意球賽是否如期舉行，以及各隊是否有主力球員因病無法上陣。

另外，由於有不少球員正參加非洲國家盃，就更令多支球隊實力被削弱。其中最受影響的是利物浦，兩大進攻主力 薩拉赫 Mohamed Salah 和 馬內 Sadio Mané 分別代表埃及和塞內加爾出戰，而萊切斯特城也有多員主力出戰非洲國家盃，肯定削弱球隊實力，所以投注這兩隊時，定要非常小心。

特里皮爾 1月份從馬德里競技加盟紐卡索聯（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[沃特福德@紐卡索聯][01/15 (六)23:00] [編號 569]

沃特福德也是深受影響的球隊，共有4人出戰非洲國家盃。不過球隊以奈及利亞國家隊在過了最後限期之後才通知為理由，最終成功阻止聯賽已進了8球的前鋒 丹尼斯 Emmanuel Dennis 出戰非洲國家盃。但沃特福德聯賽已經6連敗，實難以樂觀。

紐卡索聯在聯賽18戰1勝8平10敗只得有11分，跟沃特福德只有2分差距，本場只要擊敗對方，隨時有機會脫離降級區。作為全球最富有球會的紐卡索聯在1月1日轉會市場重開之後馬上增兵，先簽下英格蘭國腳右後衛 特里皮爾 Kieran Trippier，而效力班來的紐西蘭前鋒 克里斯·伍德 Chris Wood 也會在幾天前確認加盟。加上紐卡索聯在聯賽唯一勝仗，正是主場擊敗同在降班區的班來。本場遇上狀態差又人腳短缺的沃特福德，首選紐卡索聯不讓分勝。

推薦︰ <足球>569 沃特福德@紐卡索聯 不讓分 (紐卡索聯)；大小[客隊] (沃特福德 小 0.5)

班福特 本場比賽會傷癒復出（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[里茲聯@西漢姆聯][01/16 (日)22:00] [編號 573]

西漢姆聯各項賽事4連勝，包括聯賽3連勝。加上對手里茲聯近4場聯賽成績是1勝3敗，本場兩隊對壘，首選有主場之利的西漢姆聯不讓分勝。

西漢姆聯在主場對里茲聯一點都不陌生，因為兩隊在上周末的足總盃第3圈曾對賽，結果西漢姆聯主場2:0淘汰里茲聯。一個星期後兩隊再碰頭，基本形勢不變，故此宜看高主隊一線。

事實上，之前聯賽曾3連敗的西漢姆聯能迅即反彈，各項賽事近4場全勝，傷癒復出的前鋒 安東尼奧Michail Antonio 是頭號功臣，目前已有8個聯賽進球，而球隊只有翼鋒 沙特·賓華馬 Saïd Benrahma 代表阿爾及利亞出戰非洲國家盃，但此子今季非必然正選，影響並不大。

對手里茲聯除了剛在足總盃被西漢姆聯淘汰外，近4場聯賽成績只是1勝3敗，但都是敗給Big 6球隊，但里茲聯19戰只是4勝7和8負的成績，確是遠比不上之前球季。

里茲聯仍是老問題，全場緊迫戰術已被對手破解外，球隊更是傷兵滿營。中場主將兼英格蘭代表 凱爾文·菲利普斯 Kalvin Phillips 和隊長 連恩·庫珀 Liam Cooper 因傷肯定沒辦法出賽。但賽前球隊也收到好消息，兩大進攻主力 帕特里克·班福特 Patrick Bamford 和 羅德里戈 Rodrigo，本周也許可以上陣。但以兩隊實力和近況的差距，西漢姆聯繼在足總盃後再次擊敗里茲聯，應不是難事。

推薦︰ <足球>573 里茲聯@西漢姆聯 讓分 (西漢姆聯 (-1))；總進球數 (4 球(或以上))