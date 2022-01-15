圖為總統蔡英文去年8/23到台大體育館施打疫苗，施打前醫護人員展示疫苗針劑。（資料照／王德為）

【LIVE直播】台灣新冠疫情升溫 蔡英文與賴清德接種第三劑高端｜

疫情緊繃，蔡英文總統與副總統賴清德今(15日)上午分別於7點30分及7點50分至預約地點「台大醫學院體育館」接種第三劑高端疫苗。總統府發言人張惇涵表示，比照過去接種兩劑，依照相關流程進行，接種完畢後離開現場，並由醫療團隊後續掌握身體狀況。

張惇涵表示，經維安團隊及台大醫院協調，為降低對當天接種疫苗的其他民眾影響，蔡總統於7點30分、賴副總統於7點50分至現場。

蔡英文抵達現場後先由護理師為她量測體溫、確認施打第三劑高端疫苗，並由醫師評估說明施打疫苗狀況、最近身體狀況、之前施打狀況，接著由護理師施打疫苗。進到注射站，蔡英文有備而來，脫下外套，裡面身穿短袖與背心，她也關心台大目前注射苗的狀況及相關硬體設施等。蔡總統說，希望快速讓大家把第三劑打完，打完就好過年了。院方表示，現在有打比較快，蔡英文開玩笑說，「人家會說我們故意把疫情.....」，院方人則笑說，「想太多了啦」、「跟國際比我們疫情超好了」。

蔡總統施打完後，淡定看著施針的手臂說，「就這樣？」；隨後對施打的台大醫院護理部代理督導長溫慧敏比讚說，「非常厲害喔，沒什麼感覺」。她也向大家展示自己的小黃卡，媒體詢問，打完疫苗是否會餓，蔡總統說，「已經先吃飽了」。另外，賴清德於7時55分左右完成施打疫苗。